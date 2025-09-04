Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chính phủ yêu cầu TP.HCM hoàn thành cơ bản Vành đai 3 trong năm nay

Hà Mai
Hà Mai
04/09/2025 16:59 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8128 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 15.9

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Xây dựng về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 4 dự án thành phần thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu UBND TP.HCM và các địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về: Công tác giải phóng mặt bằng; vật liệu, thi công...

Chính phủ yêu cầu TP.HCM hoàn thành cơ bản Vành đai 3 trong năm nay- Ảnh 1.

Phối cảnh nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Cụ thể, về công tác giải phóng mặt bằng, Phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác di dời các vị trí đường điện cao thế còn lại, hoàn thành trước 15.9.

Trong đó, TP.HCM (khu vực tỉnh Bình Dương trước đây) có 1 vị trí tại dự án thành phần 5 thuộc phạm vi nút giao Tân Vạn; Đồng Nai có 8 vị trí tại dự án thành phần 3 gồm 6 vị trí tại nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành và 2 vị trí tại cầu vượt Hương lộ 9; Tây Ninh (Long An trước đây) đảm nhiệm 1 vị trí tại dự án thành phần 7 lý trình khoảng Km90+615.

Về vật liệu, UBND TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh được giao chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động làm việc với các chủ mỏ để bảo đảm tiến độ vật liệu cát, đá về công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu 3 địa phương trên chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt đoạn 4,6 km từ nút giao Cách mạng tháng 8 - cầu Bình Gởi và đoạn nút giao Tân Vạn thuộc dự án thành phần 5). Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, có giải pháp kịp thời bù lại sản lượng đã chậm; dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.

Về phương án đầu tư nút giao Tân Vạn, UBND TP.HCM được giao khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao bảo đảm khai thác hiệu quả, đồng bộ.

Tập trung toàn lực cho mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc chính vào cuối năm

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài khoảng 76,3 km; được chia thành 8 dự án thành phần bao gồm 4 dự án xây lắp và 4 dự án giải phóng mặt bằng. Hiện các gói thầu xây lắp dự đang được tăng tốc, đảm bảo các mốc tiến độ hoàn thành thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Tuy nhiên, công trình vẫn gặp nhiều vướng mắc. Về giải phóng mặt bằng, còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, dù đã được bồi thường. Ngoài ra, công trình còn bị cản trở bởi hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp và cáp viễn thông cần di dời... 

Theo tính toán của chủ đầu tư, để có thể thông xe phần lõi cao tốc (tuyến chính) của đường Vành đai 3 TP.HCM, sản lượng thi công phải đạt tối thiểu 70% giá trị hợp đồng. Đến nay, sản lượng thực hiện dự án đoạn qua TP.HCM (dự án thành phần 1) đối với 10 gói thầu xây lắp chính đã đạt khoảng 50%.

Các đơn vị thi công đang huy động toàn lực, tập trung xử lý đất yếu bằng vật liệu như cát, đá, phấn đấu hoàn thành trên 70% vào cuối năm 2025, nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật 32,6 km tuyến chính cao tốc. Trong đó có các điểm kết nối quan trọng như cầu Bình Gửi (Bình Dương - Củ Chi) và cầu kênh Thầy Thuốc (Bình Chánh - Long An).

Các hạng mục phụ trợ như an toàn giao thông, tín hiệu, chiếu sáng... dự kiến sẽ triển khai từ tháng 10 để đảm bảo đồng bộ với tiến độ thông xe kỹ thuật tuyến chính. Phía chủ đầu tư khẳng định, mục tiêu thông xe chính thức 14,7 km tuyến cao tốc trên địa bàn TP.Thủ Đức và thông xe kỹ thuật 32,6 km đoạn qua huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ) vào ngày 31.12.2025 là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng đến mục tiêu thông xe toàn tuyến Vành đai 3 TP.HCM, bao gồm cả tuyến song hành, vào ngày 30.4.2026 như kế hoạch đề ra.


Xem thêm bình luận