TP.HCM tăng tốc nhà ở xã hội, dự kiến khởi công hơn 5.500 căn trước ngày 19.1

Trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn chiều 8.1, Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, TP.HCM phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Trước ngày 19.1.2026, TP.HCM dự kiến khởi công 3 dự án nhà ở xã hội, với quy mô 5.568 căn. 3 dự án này gồm: Nhà ở an sinh xã hội - Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) với 1.178 căn; Nhà ở an sinh xã hội - Khu 4 Định Hòa ở phường Chánh Hiệp (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây) với 3.190 căn và Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 ở phường Phú Mỹ (TP.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) với 1.200 căn.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, tổng thể thị trường nhà ở và bất động sản TP.HCM năm 2025 cho thấy nhiều tín hiệu phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Nhìn lại giai đoạn từ năm 2020 đến giữa năm 2024, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP.HCM có thời điểm tăng trưởng âm hơn 15%. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền TP.HCM cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, mức tăng trưởng âm đã được thu hẹp qua từng năm, thị trường dần phục hồi, cân bằng trở lại và chuyển sang tăng trưởng dương từ cuối năm 2024.

Sang năm 2025, hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục duy trì đà phục hồi, đạt mức tăng trưởng dương khoảng 3,06%.

Một trong những động lực quan trọng của thị trường là việc các luật liên quan đến lĩnh vực nhà ở và bất động sản chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8.2024, như luật Kinh doanh bất động sản 2023, luật Nhà ở 2023 và luật Đất đai 2024.

Các quy định mới theo hướng thông thoáng, đồng bộ hơn đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp và dự án bất động sản, tạo điều kiện để nhiều dự án trên địa bàn TP.HCM được tái khởi động trong năm 2025 đến nay.

Gỡ "nút thắt" về đất đai

Song song đó, trong năm 2025 và đầu năm 2026, TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm tháo gỡ "nút thắt" về đất đai, khơi thông nguồn lực cho thị trường.

Cụ thể, TP.HCM đã ban hành bảng giá đất áp dụng từ ngày 1.1.2026; đồng thời vận dụng tối đa các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 sửa đổi (Nghị quyết số 260 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM) để xử lý các vướng mắc tại dự án BT và thí điểm chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở thương mại.

Đến nay, TP.HCM đã chấp thuận thí điểm nhà ở thương mại đối với 96 dự án và đang tiếp tục xem xét thêm 25 dự án khác.

Để tăng cường hiệu quả tháo gỡ khó khăn cho các dự án, UBND TP.HCM đã thành lập tổ công tác đặc biệt rà soát, xử lý các công trình, dự án, khu đất tồn đọng; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP.HCM.

Các dự án vướng mắc được phân nhóm và giao cụ thể cho từng sở, ngành xử lý theo chức năng, nhiệm vụ. Kết quả đến nay đã tháo gỡ được 80 dự án, trong đó có 5 dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.



Bên cạnh đó, TP.HCM đang từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng tạo lập và bàn giao tài khoản trên Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng cho các sở, ngành, 168 phường, xã, đặc khu; các chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp môi giới bất động sản để phục vụ công tác thu thập, cập nhật dữ liệu.

Đến nay, Sở Xây dựng đã bàn giao hơn 400 tài khoản cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại diện Sở Xây dựng nhận định, về cơ bản các vướng mắc, điểm nghẽn lớn của thị trường đã được tháo gỡ thông qua các văn bản pháp luật mới và các giải pháp điều hành quyết liệt của TP.HCM.

Đặc biệt, vào ngày cuối cùng của năm 2025, UBND TP.HCM đã ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, hướng tới mô hình nền hành chính công không giấy, không phụ thuộc địa giới hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thành phố đã cắt giảm 30% thủ tục hành chính, hoàn thành trước thời hạn; hiện 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử và không phụ thuộc địa giới hành chính.

Trên cơ sở đó, TP.HCM kỳ vọng bước sang năm 2026, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ có những chuyển biến rõ nét hơn, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.