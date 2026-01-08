Sửa chữa chợ Nga ở trung tâm TP.HCM: UBND phường Sài Gòn nói gì?

Chiều 8.1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ. Tại buổi họp, UBND phường Sài Gòn đã thông tin chính thức về việc sửa chữa chợ Nga tại số 125 Hai Bà Trưng, nội dung đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chợ Nga ở trung tâm TP.HCM vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện sửa chữa ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo đó, đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động thi công, sửa chữa tại mặt bằng tầng 1, tầng 2 của tòa nhà Viễn thông TP.HCM, nơi một số gian hàng đã bắt đầu hoạt động kinh doanh. Các vấn đề được nêu gồm việc sửa chữa đã được UBND phường Sài Gòn cho phép hay chưa và hoạt động của chợ Nga có đủ điều kiện pháp lý theo quy định hay không.

Lãnh đạo UBND phường Sài Gòn cho biết, ngày 19.8.2025, phường đã tiến hành kiểm tra công tác thi công, sửa chữa công trình tại địa chỉ trên. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đề nghị tạm ngưng thi công do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thể hiện khu đất nằm trong danh mục 168 công trình được UBND TP.HCM xếp hạng di tích lịch sử.

UBND phường đồng thời yêu cầu việc đầu tư, xây dựng phải tuân thủ quy hoạch, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đề nghị chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo công trình gắn với yếu tố di tích lịch sử - văn hóa.

Đến ngày 11.9.2025, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM có văn bản cho ý kiến về việc cải tạo công trình tại số 125 Hai Bà Trưng. Theo đó, Sở xác định công trình này chưa được xếp hạng di tích, không nằm trong danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn TP.HCM. Vì vậy, việc cải tạo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Tuy nhiên, Sở Văn hóa - Thể thao lưu ý công trình nằm trong khu vực lõi, tiếp giáp nhiều di tích và công trình thuộc danh mục kiểm kê như Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, trụ sở UBND phường Sài Gòn. Do đó, việc cải tạo cần chú trọng màu sắc, hình thức trang trí bên ngoài, bảo đảm sự hài hòa, tránh gây tương phản với không gian di tích xung quanh.

Chợ Nga vẫn chưa chính thức hoạt động

Công ty Cổ phần Minh Nguyên Investment - đơn vị thi công cho biết đã gửi thông báo sửa chữa đến UBND phường Sài Gòn, với nội dung: hoàn thiện nội, ngoại thất như sơn nước, thay gạch ốp lát, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trang trí mặt tiền. Theo quy định của luật Xây dựng, các hạng mục này thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Cũng theo công ty này, chợ Nga chỉ là một trong những đơn vị thuê lại mặt bằng của công ty.

Chợ Nga vẫn chưa chính thức hoạt động tại số 125 Hai Bà Trưng ẢNH: L.X

Mới đây, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sài Gòn đã kiểm tra thực tế và ghi nhận công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện sửa chữa, một số khu vực có tập kết hàng hóa chuẩn bị kinh doanh.

UBND phường Sài Gòn cho biết thêm, đại diện doanh nghiệp trình bày các khu vực dự kiến đưa vào hoạt động đã được Sở Tài chính cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy; sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý sẽ thông báo đến UBND phường và công an phường để chính thức đưa vào hoạt động.

Lãnh đạo UBND phường Sài Gòn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm trong quá trình sửa chữa và kinh doanh.