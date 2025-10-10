Chợ Nga tại trung tâm Sài Gòn gây tranh cãi, Sở VH-TT TP.HCM nói gì?

Khu vực chợ Nga nhìn từ lối vào cổng đường Nguyễn Văn Bình Ảnh: L.X

Chiều 9.10, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM đã chia sẻ thông tin liên quan đến chợ Nga. Phía Sở cho biết đã có 2 buổi làm việc với các bên liên quan về việc mở chợ Nga ở tòa nhà Viễn thông TP.HCM (125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Theo Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, các đơn vị được phép kinh doanh các mặt hàng không bị cấm theo quy định của pháp luật, song phải đảm bảo yếu tố hài hòa với phát triển không gian văn hóa. Bởi địa điểm này nằm trong vùng lõi, tiếp giáp với các di tích, các công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích như Bưu điện TP.HCM, nhà thờ Đức Bà...

Ông Ngọc Hồi cho biết thêm, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với Sở Công thương TP.HCM và UBND phường Sài Gòn về vụ việc này và thông tin kết quả sớm nhất.

Chợ Nga, The Box Market chưa mở cửa sau tranh cãi

Cổng The Box Market hướng ra Đường sách Nguyễn Văn Bình trong tình trạng đóng cửa Ảnh: L.X

Theo thông báo trước đó, từ ngày 1.10.2025, Chợ Nga chuyển địa điểm sang số 125 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM), thay thế địa chỉ cũ ở số 328 Võ Văn Kiệt (nay thuộc phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Cùng địa điểm này còn có khu mua sắm The Box Market, được quảng bá sẽ mở bán "chạy thử" từ ngày 18.9.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cổng Chợ Nga hướng ra Đường sách TP.HCM, ở vị trí quán sách Mùa Thu, đang trong tình trạng cửa đóng then cài. Bảng hiệu "Chợ Nga" trên tường tòa nhà mặt đường Nguyễn Văn Bình đã được che phủ bằng bạt, song phía dưới vẫn còn bảng hiệu "Chợ Nga, Russian Market" tại lối ra vào tòa nhà.

Tương tự, The Box Market tại khu vực trên Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng không hoạt động. Các quầy hàng bên trong được trùm bạt kín. Trên fanpage của The Box Market có thông báo "tạm đóng cửa để hoàn thiện các hạng mục vận hành và sẽ mở cửa khai trương trong thời gian sớm nhất".

Những ngày qua, việc chợ Nga, The Box Market được mở tại tòa nhà Viễn thông TP.HCM gây tranh luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng việc bố trí hoạt động kinh doanh tại đây là không phù hợp. Bởi Đường sách Nguyễn Văn Bình vốn được xem như là không gian văn hóa nổi bật tại TP.HCM, còn Bưu điện TP.HCM là một công trình kiến trúc nổi tiếng, nằm trong danh mục là công trình, địa điểm kiểm kê di tích.

Ngày 6.10, Sở VH-TT TP.HCM đã tổ chức cuộc họp ghi nhận ý kiến từ các bên liên quan. Tại buổi làm việc, ông Đỗ Ngọc Hưng - đại diện Viễn thông TP.HCM cho biết việc Viễn thông TP.HCM cho các đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh đều dựa trên cơ sở pháp lý. Ông Hưng thông tin thêm, chợ Nga chỉ là tên thương hiệu do đơn vị thuê sử dụng, không phản ánh bản chất hoạt động như một khu chợ truyền thống. Tuy nhiên, sau khi nhận được ý kiến dư luận, đơn vị đã yêu cầu đối tác tháo dỡ biển hiệu gây hiểu lầm. Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết người dân mặc định tòa nhà do Viễn thông TP.HCM quản lý là không gian văn hóa, nên làm điều gì khác biệt sẽ được sự quan tâm và phản ứng của công chúng. Dù tòa nhà này chưa được xếp hạng di tích nhưng nằm trong vùng lõi tiếp giáp di sản nên bất kỳ hoạt động nào cũng cần cân nhắc tác động đến cảnh quan văn hóa chung của khu vực. Ông Nhựt cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến báo cáo ban giám đốc sở và gửi đến lãnh đạo UBND TP.HCM.



