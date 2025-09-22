Chợ Nga tiến vô khu trung tâm Sài Gòn

Thông báo ở mặt tiền tòa nhà 125 Hai Bà Trưng ghi: "Trung tâm thương mại Chợ Nga (lầu 1) sẽ bắt đầu mở cửa hoạt động từ ngày 1.10.2025. Rất hân hạnh được chào đón quý khách hàng" ẢNH: V.K

Thông báo ở mặt tiền tòa nhà 125 Hai Bà Trưng ghi cả tiếng Việt và tiếng Anh về việc Trung tâm thương mại Chợ Nga (lầu 1) sẽ bắt đầu mở cửa hoạt động từ ngày 1.10.2025. Tại địa chỉ cũ ở số 328 Võ Văn Kiệt, nay thuộc phường Cầu Ông Lãnh - cũng có thông báo ghi "Từ ngày 1.10.2025, Chợ Nga sẽ chuyển sang địa điểm mới 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM".

Chợ Nga (Russian Market) được một du học sinh Việt Nam từng học ở Nga thành lập vào năm 2009. Đó là ý tưởng khởi nghiệp, một sáng lập riêng mang tính chất cá nhân và là thương hiệu được tạo ra từ tình yêu dành cho xứ sở Bạch Dương, được nuôi dưỡng mạnh mẽ suốt 16 năm qua nhờ nhu cầu có thật trong mua sắm hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng giữ ấm, cho cộng đồng người Nga và du khách quốc tế khi đến TP.HCM.

Chợ Nga tại địa chỉ mới đang hối hả trong giai đoạn thi công, trang trí chuẩn bị mở cửa ẢNH: V.K

Thời gian đầu, Chợ Nga cũng "cắn răng chịu lỗ" do địa điểm xa trung tâm và đường Võ Văn Kiệt những năm đó cũng còn ngổn ngang chưa thông thoáng như bây giờ. Nhưng dần dà, tiểu thương tề tựu về đông hơn, đa dạng hóa ngành hàng và nơi đây được biết đến như địa điểm tham quan mua sắm độc lạ, trở thành biểu tượng văn hóa Nga tại Sài Gòn từ khi nào không ai nhớ. Trên không gian mạng, từ khóa "Chợ Nga" cũng trở nên "hot" và các cẩm nang du lịch đều không thiếu điểm đến này cho du khách tham khảo.

Chợ Nga ở địa chỉ 328 Võ Văn Kiệt treo bảng di dời từ ngày 1.10.2025 ẢNH: V.K

"Tôi đã nhiều lần đến Chợ Nga và lần nào cũng mang về vài món làm quà tặng cho bạn bè, khi thì búp bê Matryoshka; khi thì các món gốm sứ; cũng có khi mua trứng cá tươi và rượu Vodka…", anh Khôi ở phường Tân Mỹ, TP.HCM, bộc bạch.

Hy vọng từ nay, Chợ Nga về địa điểm mới ngay giữa lòng Sài Gòn, chỉ vài bước chân đi bộ trong khu trung tâm từ Nhà thờ Đức Bà qua Bưu điện Thành phố, qua đường sách Nguyễn Văn Bình… là có thể vào tận hưởng không gian văn hóa độc lạ của xứ sở Bạch Dương.