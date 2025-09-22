Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Chợ Nga tiến vô khu trung tâm Sài Gòn

Thủy Long
Thủy Long
22/09/2025 09:59 GMT+7

Cách đường sách Nguyễn Bình vài bước chân là cổng sau 125 Hai Bà Trưng của Bưu điện TP.HCM (nay thuộc phường Sài Gòn) - nơi sắp là điểm đến mới của Trung tâm thương mại Chợ Nga.

Chợ Nga tiến vô khu trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Thông báo ở mặt tiền tòa nhà 125 Hai Bà Trưng ghi: "Trung tâm thương mại Chợ Nga (lầu 1) sẽ bắt đầu mở cửa hoạt động từ ngày 1.10.2025. Rất hân hạnh được chào đón quý khách hàng"

ẢNH: V.K

Thông báo ở mặt tiền tòa nhà 125 Hai Bà Trưng ghi cả tiếng Việt và tiếng Anh về việc Trung tâm thương mại Chợ Nga (lầu 1) sẽ bắt đầu mở cửa hoạt động từ ngày 1.10.2025. Tại địa chỉ cũ ở số 328 Võ Văn Kiệt, nay thuộc phường Cầu Ông Lãnh - cũng có thông báo ghi "Từ ngày 1.10.2025, Chợ Nga sẽ chuyển sang địa điểm mới 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM".

Chợ Nga (Russian Market) được một du học sinh Việt Nam từng học ở Nga thành lập vào năm 2009. Đó là ý tưởng khởi nghiệp, một sáng lập riêng mang tính chất cá nhân và là thương hiệu được tạo ra từ tình yêu dành cho xứ sở Bạch Dương, được nuôi dưỡng mạnh mẽ suốt 16 năm qua nhờ nhu cầu có thật trong mua sắm hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng giữ ấm, cho cộng đồng người Nga và du khách quốc tế khi đến TP.HCM.

Chợ Nga tiến vô khu trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Chợ Nga tại địa chỉ mới đang hối hả trong giai đoạn thi công, trang trí chuẩn bị mở cửa

ẢNH: V.K

Thời gian đầu, Chợ Nga cũng "cắn răng chịu lỗ" do địa điểm xa trung tâm và đường Võ Văn Kiệt những năm đó cũng còn ngổn ngang chưa thông thoáng như bây giờ. Nhưng dần dà, tiểu thương tề tựu về đông hơn, đa dạng hóa ngành hàng và nơi đây được biết đến như địa điểm tham quan mua sắm độc lạ, trở thành biểu tượng văn hóa Nga tại Sài Gòn từ khi nào không ai nhớ. Trên không gian mạng, từ khóa "Chợ Nga" cũng trở nên "hot" và các cẩm nang du lịch đều không thiếu điểm đến này cho du khách tham khảo.

Chợ Nga tiến vô khu trung tâm Sài Gòn - Ảnh 3.

Chợ Nga ở địa chỉ 328 Võ Văn Kiệt treo bảng di dời từ ngày 1.10.2025

ẢNH: V.K

"Tôi đã nhiều lần đến Chợ Nga và lần nào cũng mang về vài món làm quà tặng cho bạn bè, khi thì búp bê Matryoshka; khi thì các món gốm sứ; cũng có khi mua trứng cá tươi và rượu Vodka…", anh Khôi ở phường Tân Mỹ, TP.HCM, bộc bạch.

Hy vọng từ nay, Chợ Nga về địa điểm mới ngay giữa lòng Sài Gòn, chỉ vài bước chân đi bộ trong khu trung tâm từ Nhà thờ Đức Bà qua Bưu điện Thành phố, qua đường sách Nguyễn Văn Bình… là có thể vào tận hưởng không gian văn hóa độc lạ của xứ sở Bạch Dương.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 22.9.2025: Nhích nhẹ sáng đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay 22.9.2025: Nhích nhẹ sáng đầu tuần

Giá dầu nhích nhẹ sáng nay tại thị trường châu Á giữa thông tin về lệnh trừng phạt bổ sung của EU đối với Nga. Trong nước, dự báo giá có thể biến động trái chiều trong tuần này.

Khám phá thêm chủ đề

chợ Nga Sài Gòn Đường sách Trung tâm Trung tâm thương mại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận