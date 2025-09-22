Giá xăng dầu hôm nay 22.9.2025: Nhích nhẹ sáng đầu tuần

Sáng 22.9, giá xăng dầu nhích nhẹ gần 0,3%, ghi nhận lúc 7 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ hợp đồng giao ngay giao dịch ngưỡng 62,56 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 66,86 USD/thùng.

Theo Wall Street Journal, giá dầu nhích nhẹ vào đầu phiên giao dịch châu Á giữa bối cảnh triển vọng về các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga. Rằng EU đã đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc và nước ngoài khác mua dầu của Nga, như một phần của gói biện pháp nhằm cho Tổng thống Donald Trump thấy rằng, khối này đang gia tăng áp lực kinh tế lên Nga và các nước ủng hộ nước này.

Giá xăng dự báo biến động trái chiều trong kỳ điều chỉnh giá tuần này ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy vậy, tình trạng dư cung có thể kìm hãm đà tăng, thậm chí hỗ trợ giá dầu giảm trong tuần này. Các phân phân tích chỉ ra, giá dầu thế giới có xu hướng giảm trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nguồn cung lớn và nhu cầu suy yếu lấn át kỳ vọng về động thái cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như thông tin về lệnh trừng phạt bổ sung đối với dầu Nga ở trên.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á đến sáng nay cho thấy, xăng dầu trong nước có thể biến động trái chiều theo hướng xăng giảm, dầu tăng. Nhìn chung, mức biến động không đáng kể, dao động trên dưới 100 đồng/lít/kg, tính tới thời điểm này.

Sáng 22.9, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường vùng 2 (xa cảng, nhà máy, kho...) như sau: Xăng RON 95-V 21.520 đồng/lít, xăng RON95-III 21.010 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 20.620 đồng/lít, xăng E5 RON92-II 20.370 đồng/lít, dầu diesel 0,001S-V 19.510 đồng/lít, dầu diesel 0,05S-II 19.070 đồng/lít, dầu hỏa 18.910 đồng/lít, dầu mazut 18.320 đồng/kg.