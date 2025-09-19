Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 19.9.2025: Trong nước và thế giới biến động trái chiều

Nguyên Nga
Nguyên Nga
19/09/2025 09:01 GMT+7

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm do lo ngại nhu cầu yếu bao trùm thị trường. Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng đồng loạt.

Sáng 19.9, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 0,51 USD/thùng, tương đương 0,8%, xuống 67,44 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,48 USD/thùng, tương đương 0,8%, xuống 63,57 USD/thùng.

Cố gắng khôi phục tăng trưởng kinh tế, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất, đẩy thị trường xăng dầu suy yếu trong 2 phiên liên tiếp. 

Theo Reuters, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tuần trước giảm, trái ngược với đợt tăng mạnh trước đó, nhưng thị trường lao động vẫn yếu đi khi cả cung và cầu lao động đều suy giảm. Ngoài ra, hoạt động xây dựng nhà ở tại Mỹ trong tháng 8 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua do lượng nhà tồn kho chưa bán được khá lớn, cho thấy thị trường bất động sản tiếp tục là lực cản của tăng trưởng kinh tế. 

Nguồn cung dư thừa và nhu cầu nhiên liệu thấp ở Mỹ - thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - cũng tạo áp lực giảm giá.

Giá xăng dầu hôm nay 19.9.2025: Trong nước và thế giới biến động trái chiều - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới giảm 2 phiên liên tiếp

ẢNH: REUTERS

 Trong diễn biến khác, Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil của Mỹ khẳng định không có kế hoạch nối lại hoạt động tại Nga. Giới phân tích nhận định, bất kỳ động thái nào làm ảnh hưởng tới việc xuất khẩu dầu Nga ra thị trường quốc tế đều có thể hỗ trợ giá.

Trong nước, chiều hôm qua (18.9), giá bán lẻ xăng dầu được liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh tăng thêm từ 40 - 230 đồng/lít/kg. Kỳ này, cơ quan điều hành giá xăng dầu tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau điều chỉnh, ngày 19.9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 19.986 đồng/lít (tăng 230 đồng/lít so với giá cơ sở trước điều chỉnh), xăng RON95-III 20.608 đồng/lít (tăng 208 đồng/lít), dầu diesel 18.705 đồng/lít (tăng 62 đồng/lít), dầu hỏa 18.544 đồng/lít (tăng 176 đồng/lít) và dầu mazut 180CST 3.5S có giá 15.130 đồng/kg (tăng 40 đồng/kg).


Giá xăng dầu hôm nay 18.9.2025: Xăng trong nước tăng từ chiều nay

Giá xăng dầu hôm nay 18.9.2025: Xăng trong nước tăng từ chiều nay

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ trong phiên giao dịch kết thúc lúc rạng sáng 18.9. Tuy vậy, các dữ liệu cho thấy, giá xăng dầu nhập khẩu tuần qua tăng, đẩy giá trong nước tăng tại kỳ điều chỉnh giá chiều nay.

