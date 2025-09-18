Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 18.9.2025: Xăng trong nước tăng từ chiều nay

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/09/2025 09:47 GMT+7

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ trong phiên giao dịch kết thúc lúc rạng sáng 18.9. Tuy vậy, các dữ liệu cho thấy, giá xăng dầu nhập khẩu tuần qua tăng, đẩy giá trong nước tăng tại kỳ điều chỉnh giá chiều nay.

Sáng 18.9, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 0,52 USD/thùng, tương đương 0,76%, xuống 68,22 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,47 USD/thùng, tương đương 0,73%, xuống 64,05 USD/thùng.

Ngày 17.9, theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tuần trước tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, lượng tồn kho sản phẩm chưng cất, trong đó có dầu diesel lại tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ và kìm hãm đà tăng giá dầu.

Cũng trong ngày hôm qua 17.9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất đúng như dự báo và phát tín hiệu sẽ tiếp tục giảm chi phí vay trong những tháng cuối năm nhằm ứng phó với những lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế.

Giá xăng dầu hôm nay 18.9.2025: Xăng trong nước tăng từ chiều nay- Ảnh 1.

Giá xăng dầu có thể nhẹ tăng từ chiều nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất cả đang hỗ trợ kéo giá dầu giảm. Tuy vậy, một số nhà phân tích tỏ ra thận trong khi cho rằng, thị trường vẫn đang ở thế cân bằng, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Về nguồn cung, rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Nga tiếp tục được chú ý sau khi Ukraine tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng của Nga trong những tuần gần đây. Một số cảnh báo đứt gãy nguồn cung đã được đưa ra, song các nhà phân tích nói "chưa đáng lo ngại" bởi vấn đề là nhu cầu đang có dấu hiệu suy yếu.

Trong nước, một số thương nhân đầu mối khu vực phía nam cho hay, tại kỳ điều chỉnh giá lần này, liên Bộ Tài chính - Công thương có thể không thực hiện trích hay chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Dự báo, giá xăng dầu bán lẻ sẽ được điều chỉnh tăng đồng loạt. Mức tăng ước tính từ 100 - 250 đồng/lít/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có tuần tăng sau khi giảm nhẹ tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 36 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

