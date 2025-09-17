Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 17.9.2025: Xăng trong nước ngày mai tăng bao nhiêu đồng một lít?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
17/09/2025 08:33 GMT+7

Vẫn là lo ngại gián đoạn nguồn cung, giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 1 USD/thùng. Dự báo giá trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều mai (18.9) tăng nhẹ.

Sáng 17.9, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,03 USD/thùng, tương đương 1,5%, lên 68,47 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,22 USD/thùng, tương đương 1,9%, lên 64,52 USD/thùng.

Cả 2 hợp đồng dầu chuẩn đồng loạt tăng trong bối cảnh lo ngại bị gián đoạn nguồn cung trên thị trường ngày càng cao. Theo Reuters, Tập đoàn Transneft độc quyền điều hành đường ống dẫn dầu của Nga cảnh báo các nhà sản xuất về khả năng cắt giảm sản lượng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này chủ yếu tập trung những cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu trọng yếu của Nga trong bối cảnh đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc.

- Ảnh 1.

Xăng trong nước ngày mai sẽ tăng

ẢNH: TN

Các nhà phân tích đánh giá tình hình ở Nga khiến thị trường dầu diesel trên toàn cầu trở nên khan hiếm, nhà máy lọc dầu tại Nga hư hỏng, năng lực lọc dầu sẽ suy giảm, nguy cơ có thể bị gián đoạn nguồn cung... Tất cả tạo áp lực cho giá dầu tăng. 

Trong nước, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) vừa đưa ra dự báo giá xăng dầu bán lẻ có thể tăng nhẹ 0,2 - 0,9% vào chiều mai (18.9) so với kỳ điều hành trước đó. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 178 đồng (0,9%), xăng RON 95-III có thể tăng 180 đồng (0,9%); giá dầu chỉ tăng nhẹ. Một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng đưa dự báo tương tự, với mức tăng của giá xăng hơn 200 đồng/lít.

Các dự báo trên chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 17.9, chiết khấu bán lẻ xăng dầu tại các thị trường phổ biến trên mức 1.000 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có tuần tăng sau khi giảm nhẹ tuần trước. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 21 lần được điều chỉnh tăng, 17 lần giảm; giá dầu diesel có 19 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

