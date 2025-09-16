Tuy vậy, thông tin từ thị trường châu Á lại đang giúp kìm hãm đà tăng của giá dầu. Đó là dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc vào tháng 8 khi một loạt dữ liệu quan trọng không đạt kỳ vọng, chủ yếu do nhu cầu nội địa yếu kém và chiến dịch chống dư thừa công suất của Bắc Kinh khiến sản lượng công nghiệp bị kiềm chế. Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, trong tháng 8, doanh số bán lẻ nước này thấp hơn tháng 7 và thấp hơn so với dự đoán của các nhà phân tích trên Reuters; tăng trưởng sản lượng công nghiệp cũng giảm tốc còn 5,2%, là mức yếu nhất trong hơn 1 năm qua và thấp hơn con số 5,7% của tháng 7.

Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm cập nhật từ thị trường Singapore đến sáng nay cho thấy đã tăng nhẹ trở lại. Dự báo, tại kỳ điều hành giá chiều thứ năm (18.9), giá xăng có xu hướng tăng, trong khi dầu diesel có xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang.