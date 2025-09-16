Sáng 16.9, giá xăng dầu giữ đà tăng, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ VIệt Nam), dầu Brent tăng 0,45 USD/thùng, tương đương 0,67%, lên 67,44 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,61 USD/thùng, tương đương 0,97%, lên 63,3 USD/thùng.

Theo Reuters, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga, khiến lo ngại gián đoạn việc xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu từ Nga đã đẩy giá dầu tăng. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các nước NATO ngừng mua dầu từ Nga cũng hỗ trợ giá dầu tăng. Các nhà phân tích đánh giá chính áp lực ngày càng lớn từ Mỹ đối với người mua dầu từ Nga đang tạo sức ép cho giá dầu.

Xăng trong nước có thể tăng nhẹ trong tuần này ẢNH: NHẬT THỊNH

Cảng xuất khẩu dầu lớn nhất Primorsk và nhà máy lọc dầu Kirishi - một trong hai nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Nga đều bị Ukraine tấn công, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất, xuất khẩu dầu của Nga. Hiện cảng Primorsk có công suất bơm khoảng 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng và là cảng lớn nhất tại miền Tây nước Nga. Tương tự, nhà máy lọc dầu Kirishi cũng xử lý khoảng 17,7 triệu tấn dầu thô mỗi năm, chiếm 6,4% tổng sản lượng dầu của cả nước Nga.