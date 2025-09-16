Sáng 16.9, giá xăng dầu giữ đà tăng, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ VIệt Nam), dầu Brent tăng 0,45 USD/thùng, tương đương 0,67%, lên 67,44 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,61 USD/thùng, tương đương 0,97%, lên 63,3 USD/thùng.
Theo Reuters, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga, khiến lo ngại gián đoạn việc xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu từ Nga đã đẩy giá dầu tăng. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các nước NATO ngừng mua dầu từ Nga cũng hỗ trợ giá dầu tăng. Các nhà phân tích đánh giá chính áp lực ngày càng lớn từ Mỹ đối với người mua dầu từ Nga đang tạo sức ép cho giá dầu.
Cảng xuất khẩu dầu lớn nhất Primorsk và nhà máy lọc dầu Kirishi - một trong hai nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Nga đều bị Ukraine tấn công, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất, xuất khẩu dầu của Nga. Hiện cảng Primorsk có công suất bơm khoảng 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng và là cảng lớn nhất tại miền Tây nước Nga. Tương tự, nhà máy lọc dầu Kirishi cũng xử lý khoảng 17,7 triệu tấn dầu thô mỗi năm, chiếm 6,4% tổng sản lượng dầu của cả nước Nga.
Tuy vậy, thông tin từ thị trường châu Á lại đang giúp kìm hãm đà tăng của giá dầu. Đó là dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc vào tháng 8 khi một loạt dữ liệu quan trọng không đạt kỳ vọng, chủ yếu do nhu cầu nội địa yếu kém và chiến dịch chống dư thừa công suất của Bắc Kinh khiến sản lượng công nghiệp bị kiềm chế. Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, trong tháng 8, doanh số bán lẻ nước này thấp hơn tháng 7 và thấp hơn so với dự đoán của các nhà phân tích trên Reuters; tăng trưởng sản lượng công nghiệp cũng giảm tốc còn 5,2%, là mức yếu nhất trong hơn 1 năm qua và thấp hơn con số 5,7% của tháng 7.
Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm cập nhật từ thị trường Singapore đến sáng nay cho thấy đã tăng nhẹ trở lại. Dự báo, tại kỳ điều hành giá chiều thứ năm (18.9), giá xăng có xu hướng tăng, trong khi dầu diesel có xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang.
