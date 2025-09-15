Sáng 15.9, ghi nhận lúc 7 giờ 20 phút (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu thế giới nhích nhẹ. Dầu WTI giao dịch ngưỡng 62,77 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch trên mốc 67 USD/thùng.

Thị trường dầu thô thế giới đang có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tích trữ dầu thô cho đến năm tới, nhưng ngay cả đợt mua dầu ồ ạt từ quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới cũng không đủ để hỗ trợ giá dầu duy trì trên mốc 60 USD/thùng khi tình trạng dư cung lớn đang bao trùm thị trường trong những tháng tới.

Sau khởi đầu chậm, sang quý 2, Trung Quốc đã bắt đầu tăng cường nhập khẩu dầu thô và duy trì mức nhập khẩu cao cho đến nay. Theo các nhà phân tích, động lực chính là việc tích trữ dầu thô, chứ không phải là sự phục hồi đáng kể về nhu cầu. Tuy vậy, không giống như Mỹ, Trung Quốc không công bố lượng dầu tồn kho nên các nhà phân tích thường xem xét tổng thể nguồn cung và công suất xử lý của nhà máy lọc dầu để ước tính nhu cầu từ thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất nhì thế giới này.

Giá dầu thế giới nhích nhẹ sáng đầu tuần ẢNH: REUTERS

Thế nên, chính việc tăng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã hỗ trợ giá dầu tăng bất chấp việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tăng sản lượng và những lo ngại về nhu cầu dầu toàn cầu. Theo các nhà phân tích, một trong những yếu tố chính đang gây sức ép lên giá dầu là OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu thêm trong tháng 10 - bước đi trong chiến lược phục hồi thị phần của nhóm, song lại tạo áp lực lớn lên giá dầu.

Dựa trên dự báo về tình trạng dư cung gần 2 triệu thùng/ngày trong các dữ liệu, Goldman Sachs dự đoán giá dầu trong năm tới sẽ giảm xuống còn khoảng 53-56 đô la/thùng, tuy nhiên, dự báo vẫn hơi nghiêng về phía tăng giá.