Giá xăng dầu hôm nay 11.9.2025: Chiều nay xăng giảm bao nhiêu đồng một lít?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
11/09/2025 09:03 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà tăng do lo ngại tình hình địa chính trị. Trong nước, Viện Dầu khí Việt Nam dự báo xăng dầu biến động trái chiều tại kỳ điều chỉnh giá chiều nay 11.9.

Sáng 11.9, giá xăng dầu giữ đà tăng gần 2%, dầu Brent tăng 1,23 USD/thùng, tương đương 1,85%, lên 67,62 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,04 USD/thùng, tương đương 1,66%) lên 63,67 USD/thùng.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng khi Ba Lan thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái xâm phạm không phận, trong bối cảnh Nga tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn ở miền Tây Ukraine. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên NATO có hành động như vậy kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Trước đó một ngày, Israel tuyên bố không kích vào lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha (Qatar). 

Trong một diễn biến khác, Reuters cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Liên minh châu Âu (EU) áp mức thuế 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ - những thị trường mua dầu lớn của Nga - như một chiến lược nhằm gây sức ép, buộc Nga phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức EU thừa nhận khả năng áp dụng biện pháp mạnh tay này là rất thấp.

Giá xăng dầu hôm nay 11.9.2025: Chiều nay xăng giảm bao nhiêu đồng một lít?- Ảnh 1.

Giá xăng chiều này (11.9) có thể giảm nhẹ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những diễn biến trên đang hỗ trợ đẩy giá dầu tăng. Tuy vậy, các nhà phân tích cũng lưu ý, cho dù tăng liên tục, song giá dầu Brent chuẩn toàn cầu hiện vẫn thấp hơn 2 USD/thùng so với tuần trước. 

Trong nước, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo, chiều nay (11.9), giá xăng bán lẻ có thể chỉ giảm nhẹ 0,2 - 0,5% so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, theo tính toán, giá bán lẻ xăng E5 RON92 giảm 101 đồng (0,5%) về mức 19.749 đồng/lít; xăng RON 95-III giảm khoảng 45 đồng (0,2%) về mức 20.385 đồng/lít; giá dầu diesel tăng nhẹ 1,1% lên 18.673 đồng/lít, dầu hỏa tăng nhẹ 0,2% lên 18.347 đồng/lít, nhưng dầu mazut có thể giảm 2,8% về 14.940 đồng/kg. Dự báo không bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 11.9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường vùng 2 (xa cảng, xa kho, xa nhà máy...) của Petrolimex như sau: xăng không chì RON 95-V 21.320 đồng/lít, xăng RON 95-III 20.830 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 20.470 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II 20.240 đồng/lít, dầu diesel 19.300 đồng/lít, dầu hỏa 18.670 đồng/lít, dầu mazut 18.790 đồng/kg.

