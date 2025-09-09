Sáng 9.9, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 0,7 USD/thùng, tương đương 1,07%, lên 66,20 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,57 USD/thùng, tương đương 0,92%, lên 62,44 USD/thùng.
Các phân tích cho thấy, thị trường bị tác động mạnh mẽ sau quyết định tăng sản lượng vào tháng 10 tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), bên cạnh đó là thông tin dầu thô của Nga có thể bị Mỹ áp lệnh trừng phạt khắt khe hơn.
Trong diễn biến khác, ngay sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+, Ả Rập Xê Út - nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - đã hạ giá bán chính thức dầu thô của nước này cho thị trường châu Á.
Trên Reuters, nhà phân tích thị trường toàn cầu tại Rystad Energy nói, các động thái trên cho thấy các nhà khai thác dầu hàng đầu thế giới đang ưu tiên bảo vệ thị phần hơn là bảo vệ giá. Việc bổ sung nguồn cung vào một thị trường đang hướng tới thặng dư là động thái tấn công, mở rộng thị trường, không phải phòng thủ, bảo vệ giá.
Từ tháng 4 đến nay, OPEC+ đã liên tục nâng sản lượng khai thác dầu sau thời gian dài cắt giảm để hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, mức tăng 137.000 thùng/ngày từ tháng 10 sẽ thấp hơn đáng kể nhiều so với mức tăng 550.000 thùng/ngày trong tháng 8 và 9 và 411.000 thùng/ngày trong tháng 6 và 7.
Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi dự đoán nguồn cung toàn cầu có thể thắt chặt hơn nếu Mỹ tăng cường trừng phạt Nga. Thông tin cập nhật cuối tuần qua cho thấy, Mỹ có thể "bước vào giai đoạn hai" của các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, bao gồm khả năng nhắm vào các khách hàng mua dầu của Nga. Nếu biện pháp trừng phạt này được áp dụng, giá dầu có nguy cơ neo mức cao.
Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cho thấy giảm nhẹ. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tuần này (thứ năm, ngày 11.9) chỉ giảm mức dưới 100 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Bình luận (0)