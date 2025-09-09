Từ tháng 4 đến nay, OPEC+ đã liên tục nâng sản lượng khai thác dầu sau thời gian dài cắt giảm để hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, mức tăng 137.000 thùng/ngày từ tháng 10 sẽ thấp hơn đáng kể nhiều so với mức tăng 550.000 thùng/ngày trong tháng 8 và 9 và 411.000 thùng/ngày trong tháng 6 và 7. 

Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi dự đoán nguồn cung toàn cầu có thể thắt chặt hơn nếu Mỹ tăng cường trừng phạt Nga. Thông tin cập nhật cuối tuần qua cho thấy, Mỹ có thể "bước vào giai đoạn hai" của các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, bao gồm khả năng nhắm vào các khách hàng mua dầu của Nga. Nếu biện pháp trừng phạt này được áp dụng, giá dầu có nguy cơ neo mức cao.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cho thấy giảm nhẹ. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tuần này (thứ năm, ngày 11.9) chỉ giảm mức dưới 100 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.