Sáng 9.9, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 0,7 USD/thùng, tương đương 1,07%, lên 66,20 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,57 USD/thùng, tương đương 0,92%, lên 62,44 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, thị trường bị tác động mạnh mẽ sau quyết định tăng sản lượng vào tháng 10 tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), bên cạnh đó là thông tin dầu thô của Nga có thể bị Mỹ áp lệnh trừng phạt khắt khe hơn.

Trong diễn biến khác, ngay sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+, Ả Rập Xê Út - nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - đã hạ giá bán chính thức dầu thô của nước này cho thị trường châu Á.

Giá dầu thế giới quay đầu tăng nhẹ ẢNH: REUTERS

Trên Reuters, nhà phân tích thị trường toàn cầu tại Rystad Energy nói, các động thái trên cho thấy các nhà khai thác dầu hàng đầu thế giới đang ưu tiên bảo vệ thị phần hơn là bảo vệ giá. Việc bổ sung nguồn cung vào một thị trường đang hướng tới thặng dư là động thái tấn công, mở rộng thị trường, không phải phòng thủ, bảo vệ giá.