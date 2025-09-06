Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 6.9.2025: Tuần lao dốc

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/09/2025 08:31 GMT+7

Giá dầu thế giới có phiên cuối tuần giảm hơn 2%, kéo giá cả tuần giảm hơn 3%. Với đà này, dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm trong tuần tới.

Sáng 6.9, giá xăng dầu giảm mạnh, dầu Brent giảm 1,49 USD, tương đương 2,22% xuống ngưỡng 65,5 USD/thùng; trong khi dầu WTI mất 1,61 USD, tương đương 2,54%, xuống 61,87 USD/thùng.

Tính cả tuần, theo MarketWatch, giá dầu WTI giảm khoảng 3,2%; dầu Brent chuẩn toàn cầu mất khoảng 2,6%.

Reuters đưa tin, 8 quốc gia thuộc liên minh OPEC+ (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh) sẽ thảo luận về khả năng tăng sản lượng tại cuộc họp vào cuối tuần này. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua tăng thêm 2,4 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.

Các nhà phân tích ví von thị trường đang đối mặt với một "cơn bão hoàn hảo". Rằng giá dầu bắt đầu giảm từ khi có thông tin OPEC+ có khả năng nâng sản lượng khai thác từ tháng 10 cùng với báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ càng khiến tâm lý thị trường thêm bất ổn. 

Giá xăng dầu hôm nay 6.9.2025: Tuần lao dốc- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới có thêm tuần giảm trên dưới 3%

ẢNH: REUTERS

OPEC+ hiện chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu toàn cầu, nên mọi động thái của họ đều có ảnh hưởng lớn đến giá cả và tâm lý thị trường. Nhóm này đang bắt đầu nới lỏng lớp cắt giảm sản lượng thứ hai, với quy mô khoảng 1,65 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 1,6% nhu cầu dầu toàn cầu. Đáng chú ý, động thái này diễn ra sớm hơn kế hoạch ban đầu hơn một năm.

Theo các chuyên gia phân tích của Commerzbank trên Reuters, nếu 8 quốc gia thuộc OPEC+ đồng thuận tiếp tục tăng sản lượng, điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm sâu. Hiện tại, nguy cơ dư cung trên thị trường đã khá rõ ràng. Tuy vậy, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga có thể "cứu" giá dầu. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ngừng mua dầu từ Nga. Các phân tích đánh giá, bất kỳ sự gián đoạn nào trong xuất khẩu dầu của Nga đều có thể khiến giá dầu thế giới tăng cao.

Trong diễn biến khác, ngày 5.9, báo cáo việc làm được Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy, số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ chỉ tăng 22.000 trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với mức điều chỉnh tăng 79.000 hồi tháng 7. Các phân tích chỉ ra, điều này có thể gây áp lực buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất và là "tín hiệu tiêu cực đối với thị trường".

Trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng nhẹ. Sáng 6.9, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường theo công bố của Bộ Công thương như sau: Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.851 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.439 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.473 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 18.314 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Với diễn biến giá thế giới giảm mạnh trong tuần qua, dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm trong tuần tới.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 5.9.2025: Thế giới và trong nước trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay 5.9.2025: Thế giới và trong nước trái chiều

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trở lại trong bối cảnh lo ngại nguồn cung tăng. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh tăng đồng loạt.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu giá dầu thế giới OPEC+ Nguồn cung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận