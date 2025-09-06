Giá xăng dầu hôm nay 6.9.2025: Tuần lao dốc

Sáng 6.9, giá xăng dầu giảm mạnh, dầu Brent giảm 1,49 USD, tương đương 2,22% xuống ngưỡng 65,5 USD/thùng; trong khi dầu WTI mất 1,61 USD, tương đương 2,54%, xuống 61,87 USD/thùng.



Tính cả tuần, theo MarketWatch, giá dầu WTI giảm khoảng 3,2%; dầu Brent chuẩn toàn cầu mất khoảng 2,6%.

Reuters đưa tin, 8 quốc gia thuộc liên minh OPEC+ (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh) sẽ thảo luận về khả năng tăng sản lượng tại cuộc họp vào cuối tuần này. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua tăng thêm 2,4 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.

Các nhà phân tích ví von thị trường đang đối mặt với một "cơn bão hoàn hảo". Rằng giá dầu bắt đầu giảm từ khi có thông tin OPEC+ có khả năng nâng sản lượng khai thác từ tháng 10 cùng với báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ càng khiến tâm lý thị trường thêm bất ổn.

Giá dầu thế giới có thêm tuần giảm trên dưới 3% ẢNH: REUTERS

OPEC+ hiện chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu toàn cầu, nên mọi động thái của họ đều có ảnh hưởng lớn đến giá cả và tâm lý thị trường. Nhóm này đang bắt đầu nới lỏng lớp cắt giảm sản lượng thứ hai, với quy mô khoảng 1,65 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 1,6% nhu cầu dầu toàn cầu. Đáng chú ý, động thái này diễn ra sớm hơn kế hoạch ban đầu hơn một năm.

Theo các chuyên gia phân tích của Commerzbank trên Reuters, nếu 8 quốc gia thuộc OPEC+ đồng thuận tiếp tục tăng sản lượng, điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm sâu. Hiện tại, nguy cơ dư cung trên thị trường đã khá rõ ràng. Tuy vậy, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga có thể "cứu" giá dầu. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ngừng mua dầu từ Nga. Các phân tích đánh giá, bất kỳ sự gián đoạn nào trong xuất khẩu dầu của Nga đều có thể khiến giá dầu thế giới tăng cao.

Trong diễn biến khác, ngày 5.9, báo cáo việc làm được Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy, số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ chỉ tăng 22.000 trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với mức điều chỉnh tăng 79.000 hồi tháng 7. Các phân tích chỉ ra, điều này có thể gây áp lực buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất và là "tín hiệu tiêu cực đối với thị trường".

Trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng nhẹ. Sáng 6.9, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường theo công bố của Bộ Công thương như sau: Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.851 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.439 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.473 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 18.314 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Với diễn biến giá thế giới giảm mạnh trong tuần qua, dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm trong tuần tới.