Nguồn dự trữ tại Mỹ tăng, cộng thêm thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có thể tăng sản lượng dầu từ tháng 10 trong cuộc họp diễn ra vào ngày 7.9 tới đang hỗ trợ giá dầu giảm. Các nhà phân tích cho rằng, nếu quyết định tăng sản lượng được thông qua, đây sẽ là tín hiệu cho thấy OPEC+ đang ưu tiên việc giành lại thị phần trên thị trường toàn cầu, thay vì tiếp tục duy trì mức giá cao. Một nhà phân tích thị trường bình luận trên Reuters rằng việc nâng sản lượng, nếu xảy ra, cho thấy mục tiêu hàng đầu hiện nay là mở rộng thị phần, chứ không phải hỗ trợ giá dầu.

Trước đó, OPEC+ đã thống nhất nâng sản lượng thêm khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9. Ngoài ra, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng được phép tăng hạn ngạch thêm 300.000 thùng/ngày.

Trong nước, chiều hôm qua (4.9), liên bộ Tài chính - Công thương vừa cho điều chỉnh tăng nhẹ giá bán lẻ xăng dầu. Mức tăng từ 76 - 116 đồng/lít/kg, trong đó xăng E5 RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, dầu mazut tăng 116 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, sáng 5.9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu do Petrolimex công bố như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 5.9.2025: Thế giới và trong nước trái chiều- Ảnh 2.

Bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex

 