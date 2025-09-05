Sáng 5.9, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 0,65 USD, tương đương 1%, về 66,95 USD/thùng; trong khi dầu WTI cũng lùi 0,49 USD, tương đương 0,8%, xuống 63,48 USD/thùng.

Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã được bổ sung 2,4 triệu thùng vào tuần trước. Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu bắt đầu bước vào mùa bảo trì định kỳ. Dữ liệu này trái ngược với dự báo giảm 2 triệu thùng của các nhà phân tích qua cuộc thăm dò của Reuters và cao hơn mức tăng 600.000 thùng mà Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố ngày 3.9.

Nguồn dự trữ tại Mỹ tăng, cộng thêm thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có thể tăng sản lượng dầu từ tháng 10 trong cuộc họp diễn ra vào ngày 7.9 tới đang hỗ trợ giá dầu giảm. Các nhà phân tích cho rằng, nếu quyết định tăng sản lượng được thông qua, đây sẽ là tín hiệu cho thấy OPEC+ đang ưu tiên việc giành lại thị phần trên thị trường toàn cầu, thay vì tiếp tục duy trì mức giá cao. Một nhà phân tích thị trường bình luận trên Reuters rằng việc nâng sản lượng, nếu xảy ra, cho thấy mục tiêu hàng đầu hiện nay là mở rộng thị phần, chứ không phải hỗ trợ giá dầu.

Trước đó, OPEC+ đã thống nhất nâng sản lượng thêm khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9. Ngoài ra, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng được phép tăng hạn ngạch thêm 300.000 thùng/ngày.

Trong nước, chiều hôm qua (4.9), liên bộ Tài chính - Công thương vừa cho điều chỉnh tăng nhẹ giá bán lẻ xăng dầu. Mức tăng từ 76 - 116 đồng/lít/kg, trong đó xăng E5 RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, dầu mazut tăng 116 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, sáng 5.9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu do Petrolimex công bố như sau: