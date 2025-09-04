Sáng 4.9, giá xăng dầu thế giới bất ngờ tăng trở lại. Theo đó, dầu Brent giảm 1,6 USD, tương đương 2,3%, xuống 67,54 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,68 USD, tương đương 2,56%, xuống 63,91 USD/thùng.

Theo Reuters, 8 quốc gia thành viên trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) sẽ thảo luận về khả năng tiếp tục tăng sản lượng tại cuộc họp ngày 7.9 tới đây trong bối cảnh giá dầu biến động và nhóm dự kiến giành lại thị phần trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Các nhà phân tích dự đoán khả năng OPEC+ có thể nâng sản lượng, trái ngược với dự đoán trước đó của giới đầu tư rằng nhóm sẽ giữ nguyên kế hoạch hiện tại. Nếu quyết định tăng sản lượng được thông qua, OPEC+ sẽ bắt đầu nới lỏng lớp cắt giảm thứ hai với quy mô khoảng 1,65 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 1,6% nhu cầu toàn cầu. Động thái này diễn ra sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Giá xăng có thể tăng nhẹ từ chiều nay 4.9 ẢNH: Đ.N.T

Trước đó, OPEC+ đã thống nhất nâng sản lượng thêm khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 - 9, cùng với việc tăng hạn ngạch thêm 300.000 thùng/ngày cho Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.