Theo chuyên gia phân tích trên Reuters, nếu sản lượng được điều chỉnh theo các hạn ngạch mới, thị trường dầu mỏ có thể rơi vào tình trạng dư cung đáng kể từ tháng 9 năm nay đến hết năm sau 2026. Trong trường hợp không có biện pháp kiềm chế bổ sung, lượng tồn kho sẽ tiếp tục gia tăng.

Có thể nói, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và nhu cầu tiêu thụ năng lượng có dấu hiệu suy yếu, quyết định của OPEC+ trong cuộc họp sắp tới sẽ đóng vai trò then chốt đối với xu hướng giá dầu trong những tháng tới.

Trong nước, giá xăng dầu cập nhật đến sáng nay cho thấy, tại kỳ điều hành chiều nay, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt tăng nhẹ. Mức tăng dao động từ 70 - 130 đồng/lít/kg. Dự báo chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong khi đó, Viện Dầu khí Việt Nam dự báo, chiều nay, giá xăng dầu bán lẻ có thể chỉ tăng nhẹ 0,1 - 1% so với kỳ điều hành trước đó, nếu liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 101 đồng, xăng RON 95-III có thể tăng 31 đồng...