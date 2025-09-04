Sáng 4.9, giá xăng dầu thế giới bất ngờ tăng trở lại. Theo đó, dầu Brent giảm 1,6 USD, tương đương 2,3%, xuống 67,54 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,68 USD, tương đương 2,56%, xuống 63,91 USD/thùng.
Theo Reuters, 8 quốc gia thành viên trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) sẽ thảo luận về khả năng tiếp tục tăng sản lượng tại cuộc họp ngày 7.9 tới đây trong bối cảnh giá dầu biến động và nhóm dự kiến giành lại thị phần trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Các nhà phân tích dự đoán khả năng OPEC+ có thể nâng sản lượng, trái ngược với dự đoán trước đó của giới đầu tư rằng nhóm sẽ giữ nguyên kế hoạch hiện tại. Nếu quyết định tăng sản lượng được thông qua, OPEC+ sẽ bắt đầu nới lỏng lớp cắt giảm thứ hai với quy mô khoảng 1,65 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 1,6% nhu cầu toàn cầu. Động thái này diễn ra sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.
Trước đó, OPEC+ đã thống nhất nâng sản lượng thêm khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 - 9, cùng với việc tăng hạn ngạch thêm 300.000 thùng/ngày cho Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Theo chuyên gia phân tích trên Reuters, nếu sản lượng được điều chỉnh theo các hạn ngạch mới, thị trường dầu mỏ có thể rơi vào tình trạng dư cung đáng kể từ tháng 9 năm nay đến hết năm sau 2026. Trong trường hợp không có biện pháp kiềm chế bổ sung, lượng tồn kho sẽ tiếp tục gia tăng.
Có thể nói, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và nhu cầu tiêu thụ năng lượng có dấu hiệu suy yếu, quyết định của OPEC+ trong cuộc họp sắp tới sẽ đóng vai trò then chốt đối với xu hướng giá dầu trong những tháng tới.
Trong nước, giá xăng dầu cập nhật đến sáng nay cho thấy, tại kỳ điều hành chiều nay, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt tăng nhẹ. Mức tăng dao động từ 70 - 130 đồng/lít/kg. Dự báo chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Trong khi đó, Viện Dầu khí Việt Nam dự báo, chiều nay, giá xăng dầu bán lẻ có thể chỉ tăng nhẹ 0,1 - 1% so với kỳ điều hành trước đó, nếu liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 101 đồng, xăng RON 95-III có thể tăng 31 đồng...
