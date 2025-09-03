Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 3.9.2025: Xăng trong nước sẽ được điều chỉnh thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/09/2025 08:21 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng hơn khoảng 2% sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt nhằm vào nguồn thu từ dầu mỏ của Iran. Trong nước, dự báo giá xăng dầu sẽ đồng loạt tăng từ chiều thứ năm (ngày 4.9).

Sáng 3.9, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng gần 1 USD, tương đương 1,45%, lên 69,14 USD/thùng; trong khi đó dầu WTI tăng 1,58 USD, tương đương 2,47%, lên 65,59 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, giá dầu giữ đà tăng trong bối cảnh Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lên một loạt các công ty vận tải và tàu biển do một doanh nhân mang quốc tịch Iraq điều hành, với cáo buộc buôn lậu dầu Iran dưới danh nghĩa dầu Iraq. Trên Reuters, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, ông Phil Flynn cho rằng việc Mỹ siết chặt xuất khẩu dầu của Iran đã hỗ trợ giá dầu tăng.

Trong khi đó, giới đầu tư đang "ngóng" thông tin từ cuộc họp vào ngày 7.9 tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) liên quan vấn đề sản lượng. Dự báo, nhóm này sẽ không đảo ngược các mức cắt giảm sản lượng tự nguyện còn lại của các quốc gia thành viên. Trong đó có Ả Rập Xê Út và Nga - những quốc gia có sản lượng khai thác dầu lớn và "đang góp phần giữ giá dầu ổn định quanh ngưỡng 60 USD/thùng" trong thời gian qua.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ từ chiều ngày mai (4.9)

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ từ chiều ngày mai (4.9)

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong diễn biến khác, một số thông tin cho hay, các công ty dầu khí quốc doanh của Iraq và Ả Rập Xê Út đã ngừng bán dầu thô cho công ty lọc dầu Nayara Energy của Ấn Độ, sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt đối với nhà máy lọc dầu do Nga hậu thuẫn. Nayara Energy có liên hệ chặt chẽ với Tập đoàn Rosneft của Nga, khi Rosneft đang nắm giữ hơn 49% cổ phần của công ty này.

Nhìn chung, thị trường đang có dấu hiệu lo ngại bị tác động bởi việc hạn chế, thay đổi của dòng chảy năng lượng toàn cầu khi các lệnh trừng phạt có thể được tiếp tục đưa ra. Các dự báo thiên về việc giá dầu có thể giữ đà tăng trong vài ngày tới.

Trong nước, cập nhật dự báo đến sáng nay từ một số thương nhân đầu mối, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh chiều mai (4.9) có thể tăng đồng loạt, mức tăng tương đối thấp, dao động trên dưới 100 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

