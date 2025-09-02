Sáng 2.9, giá xăng dầu tăng khoảng 1%, dầu Brent tăng 0,67 USD/thùng, tương đương 0,99%, lên 68,15 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,6 USD/thùng, tương đương 0,94%, lên 64,611 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong bối cảnh tâm điểm chú ý hiện đang đổ dồn vào cuộc họp sắp tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), khối này được dự báo sẽ tăng cường sản lượng, gây áp lực lên giá dầu toàn cầu. Trong tháng 8, giá dầu Brent và WTI đều ghi nhận mức giảm hằng tháng đầu tiên sau 4 tháng tăng liên tiếp, với mức giảm hơn 6%.

Theo các nhà phân tích, tình hình cung - cầu đang diễn biến khá phức tạp, thị trường có khả năng sẽ chứng kiến nguồn cung tăng trong khi nhu cầu giảm sút sau mùa lái xe cao điểm tại Mỹ kết thúc. Bên cạnh đó, lo ngại về tác động của các chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump cũng làm dấy lên những bất ổn kinh tế.

Giá dầu thế giới giảm khoảng 6% trong tháng 8 ẢNH: REUTERS

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu được các chuyên gia của ANZ trích dẫn, thị trường vẫn lo ngại nguồn cung dầu từ Nga, khi lượng dầu xuất khẩu hằng tuần từ các cảng của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tuần, chỉ còn 2,72 triệu thùng/ngày.

Trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 (gần cảng, kho, nhà máy lọc dầu...) do Petrolimex công bố hôm nay (2.9) như sau: xăng RON 95-V 20.840 đồng/lít; xăng RON 95-III 20.360 đồng/lít; xăng sinh học E10 RON 95-III 20.080 đồng/lít, xăng sinh học E5 RON 92-II 19.770 đồng/lít; dầu diesel 0,001S-V 18.810 đồng/lít; dầu diesel 0,05S-II 18.350 đồng/lít; dầu hỏa 18.220 đồng/lít; dầu mazut 18.320 đồng/kg.

Với diễn biến giá thế giới, cập nhật đến sáng nay (2.9), các dự báo cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể tăng tiếp từ chiều 4.9.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.