Giá xăng dầu hôm nay 30.8.2025: Chiết khấu tăng vọt, trong nước tuần tới có thể giảm nhẹ

Sáng 30.8, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu thô Brent giảm 0,74%, xuống 67,48 USD/thùng trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 0,91%, xuống 64,01 USD.

Thị trường tuần tới hướng sự chú ý đến cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+). Nhóm này đang tăng sản lượng nhằm giành lại thị phần trong khi nhu cầu lại giảm, đẩy áp lực giảm lên giá dầu toàn cầu.

Giá xăng trong nước đang phổ biến mức trên 20.000 đồng/lít ẢNH: TN

Bên cạnh đó, thị trường đang lo ngại về tác động của thuế quan sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại.