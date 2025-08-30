Giá xăng dầu hôm nay 30.8.2025: Chiết khấu tăng vọt, trong nước tuần tới có thể giảm nhẹ

Sáng 30.8, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu thô Brent giảm 0,74%, xuống 67,48 USD/thùng trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 0,91%, xuống 64,01 USD.
Thị trường tuần tới hướng sự chú ý đến cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+). Nhóm này đang tăng sản lượng nhằm giành lại thị phần trong khi nhu cầu lại giảm, đẩy áp lực giảm lên giá dầu toàn cầu.
Bên cạnh đó, thị trường đang lo ngại về tác động của thuế quan sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại.
Trong diễn biến khác, xuất khẩu dầu thô trong quý 2 của Ả Rập Xê Út vừa được báo cáo giảm 15,8%, bất chấp việc quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới này đã quay trở lại tăng sản lượng theo thỏa thuận OPEC+.
Trong nước, diễn biến giá thế giới cho thấy, giá xăng trong nước tuần tới thể giảm nhẹ. Sáng 30.8, mức chiết khấu của các sản phẩm xăng dầu tại một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước phổ biến trên mức 1.000 đồng/lít, có kho tại khu vực phía bắc vọt lên 1.450 đồng/lít, lấy hàng tại kho.
Ngày 30.8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex công bố phổ biến trên thị trường như sau:
