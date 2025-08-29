Giá xăng dầu hôm nay 29.8.2025: Biến động sau thông tin Nga tấn công Ukraine trong đêm

Sáng 29.8, giá xăng dầu quay đầu giảm gần 1% sau khi tăng mức tương đương. Cụ thể, dầu WTI giao dịch ngưỡng 64,15 USD/thùng; dầu Brent giao dịch ngưỡng 68,12 USD/thùng.

Trước đó, đóng phiên giao dịch ngày 28.8 lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), dầu Brent đã tăng 0,57 USD/thùng, tương đương 0,8%, lên 68,62 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,45 USD/thùng, tương đương 0,7%, lên 64,6 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm trở lại sau khi có thông tin rằng Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm và Mỹ "tỏ ra không hài lòng".

Giá dầu thế giới biến động sau khi Nga tấn công vào Ukraine trong đêm ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, các phân tích cho thấy, nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của Ấn Độ trước sức ép từ Mỹ yêu cầu ngừng mua dầu Nga. Ngày 27.8, Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu tăng gấp đôi đối với hàng hóa Ấn Độ, lên tới 50%. Tuy vậy, bất chấp thuế cao, theo Reuters, các nhà buôn cho biết lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga dự kiến vẫn sẽ tăng trong tháng 9.

Về nguồn cung, tháng 9 này, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) cũng lên kế hoạch nâng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày. Nhu cầu giảm, nguồn cung tăng, tồn kho dầu ở Mỹ cũng tăng sẽ là yếu tố gây sức ép lên thị trường. Các chuyên gia phân tích nhận định đà tăng khó duy trì trong thời gian tới.

Trong nước, chiều hôm qua (28.8), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh tăng đồng loạt giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, dầu diesel tăng 452 đồng/lít, dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, dầu mazut tăng 144 đồng/kg. Kết quả này khác với Viện Dầu khí Việt Nam dự báo trước đó, rằng giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh trái chiều.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cũng không thực hiện trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Sáng 29.8, sau điều chỉnh, giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrolimex như sau: