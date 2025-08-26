Giá xăng dầu hôm nay 26.8.2025: Tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Sáng 26.8, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,07 USD/thùng, tương đương 1,58%, lên 68,8 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,14 USD/thùng, tương đương 1,79%, lên 64,8 USD/thùng.

Có thể thấy, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đang hướng đến mốc 70 USD/thùng trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine. Các diễn biến cho thấy, có vẻ như tiến trình đàm phán hòa bình đang chậm lại. Các phân tích cho rằng, nếu các cuộc đàm phán không tiến triển, Nga có thể sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt, đặc biệt với mặt hàng dầu của Nga.

Trong diễn biến khác, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga đẩy rủi ro đối với giá dầu đang nghiêng về xu hướng tăng.

Xăng trong nước có thể tăng tại kỳ điều hành giá chiều 28.8 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển nào hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine trong hai tuần tới. Ông Trump cũng cảnh báo có thể áp thuế mạnh đối với Ấn Độ vì nước này tiếp tục mua dầu từ Nga.

Theo Reuters, các hoạt động quân sự của Ukraine nhắm vào Nga đã khiến một số nhà máy điện hạt nhân, lọc dầu Nga bị cháy, ảnh hưởng không nhỏ đến giá dầu. Tuy vậy, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu của Nga được các nhà quan sát nói không đáng lo ngại do thị trường được bù đắp bởi nguồn cung từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) đang được nới lỏng và khá linh hoạt, nhằm bổ sung hàng triệu thùng dầu ra thị trường.

Trong nước, sáng 26.8, trao đổi với Thanh Niên, đại diện một thương nhân đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, giá thế giới tuần qua tăng nhẹ và đang giữ đà tăng. Nên giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều thứ năm tuần này (ngày 28.8) có thể tăng đồng loạt. Mức tăng ước tính trên dưới 500 đồng/lít, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong diễn biến khác, Bộ Công thương đang gửi thư đến các bộ, ban ngành, địa phương; các hiệp hội, công ty xăng dầu, nhà máy sản xuất ethanol, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe; các viện trường... để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.