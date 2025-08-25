Giá xăng dầu hôm nay 25.8.2025: Tiếp tục tăng?

Sáng 25.8, giá xăng dầu tăng nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ nhích 0,2%, giao dịch sát mốc 64 USD/thùng; dầu Brent cũng tăng mức tương đương, giao dịch ngưỡng 67,9 USD/thùng. Giá dầu được dự báo sẽ dao động trong biên độ hẹp nhưng có xu hướng tăng nhẹ do thị trường còn tiềm ẩn bất ổn xoay quanh triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, dự trữ dầu thô ở Mỹ bất ngờ sụt giảm cũng hỗ trợ cho đà tăng giá này.

Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh 6 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn gấp 3 lần so với mức dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích trong khảo sát trước đó của Reuters. Ngoài ra, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine bị đình trệ tạo áp lực lên thị trường năng lượng.

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng nhẹ ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, theo Bloomberg, Ấn Độ tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu thô từ Nga với điều kiện hiệu quả về mặt tài chính. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ có thể nâng thuế nhập khẩu lên tới 50% đối với dầu Nga.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đến sáng nay cho thấy, giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm đều tăng. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này có thể tăng đồng loạt, mức tăng tối đa 500 đồng/lít. Tuần trước, giá xăng tăng từ 100 - 200 đồng/lít.

Sáng 25.8, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.464 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.092 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.905 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.814 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.116 đồng/kg.