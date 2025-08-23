Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 23.8.2025: Xăng chuẩn bị tăng tiếp

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/08/2025 08:03 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà tăng trong phiên cuối tuần, đẩy dầu thô Brent chuẩn toàn cầu tăng gần 3% trong tuần qua. Dự báo, giá trong nước tuần tới sẽ tăng đồng loạt.

Sáng 23.8, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ, đóng phiên cuối tuần, dầu Brent tăng 0,15 USD/thùng, tương đương 0,22%, lên 67,82 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,25 USD/thùng, tương đương 0,39%, lên 63,77 USD/thùng.

Như vậy, với những phiên tăng liên tiếp trong tuần, giá dầu tuần này tăng so tuần trước. Tính chung cả tuần, dầu Brent đã tăng 2,9%, trong khi dầu WTI tăng 1,4%.

Mong chờ có thỏa thuận ngừng bắn diễn ra khá khó khăn, theo Reuters, sau các cuộc gặp giữa Mỹ và Nga, Mỹ và Ukraine đều chưa đưa ra cuộc họp 3 bên như kỳ vọng.

Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại khi cho rằng, vẫn còn sự "không chắc chắn" xung quanh khả năng ngừng bắn và các cuộc đàm phán không diễn ra nhanh như thị trường mong đợi. Khả năng ngừng bắn càng thấp, thì nguy cơ Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga càng cao. Theo đó, giá dầu có nguy cơ leo thang nhiều hơn.

Giá xăng dầu hôm nay 23.8.2025: Xăng chuẩn bị tăng tiếp- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể tăng tiếp trong tuần tới

ẢNH: NGỌC THỊNH

Trong diễn biến khác, sau khi Mỹ nâng thuế hàng hóa từ Ấn Độ lên đến 50% để trừng phạt việc Ấn mua dầu thô từ Nga, thông tin cho thấy, Nga đã đề xuất một "cơ chế đặc biệt" với Ấn Độ nhằm duy trì hoạt động thương mại dầu mỏ, giảm 3 USD/thùng cho khách hàng này. Trước năm 2022, Ấn Độ chủ yếu mua dầu từ Trung Đông và rất ít từ Nga. Nhưng sau khi phương Tây áp trần giá 60 USD/thùng nhằm hạn chế nguồn thu của Nga, Ấn Độ đã nhanh chóng chuyển hướng. Đến giữa năm 2025, dầu Nga chiếm khoảng 1,7 triệu thùng/ngày, tương đương gần 37% tổng lượng nhập khẩu dầu của Ấn Độ. Sau một thời gian tạm ngưng mua, các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đã nối lại việc nhập dầu Nga trong tháng này.

Trong nước, trước diễn biến giá thế giới tăng trong tuần qua, sáng 23.8, một số thương nhân đầu mối cho hay, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần tới có thể tăng đồng loạt. Mức tăng ước tính từ 300 - 450 đồng/lít/kg.


