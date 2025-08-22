Giá xăng dầu hôm nay 22.8.2025: Giữ đà tăng

Sáng 22.8, giá xăng dầu tăng hơn 1%, dầu Brent tăng 83 cent, tương đương 1,2%, lên 67,67 USD/thùng - mức cao nhất trong hai tuần qua; dầu WTI tăng 81 cent, tương đương 1,3%, lên 63,52 USD/thùng.

Trong nỗ lực thúc đẩy tiến đến thỏa thuận hòa bình giữa Nga - Ukraine, hôm qua (21.8), Nga đã tiến hành một cuộc không kích lớn gần biên giới Ukraine với EU và Ukraine tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga.

Các nhà phân tích đánh giá một số rủi ro địa chính trị đang quay trở lại thị trường và dự báo những bất ổn đang làm gia tăng khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với Nga. Theo đó, giá dầu có xu hướng tăng trở lại.

Xăng E10 RON95-III vừa được điều chỉnh tăng nhẹ ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra, giá dầu cũng đang được hỗ trợ bởi báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA). Cụ thể, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 6 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,8 triệu thùng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh. Các phân tích đánh giá dự trữ xăng dầu giảm trái ngược với dự báo dư cung vào năm 2026 của các tổ chức năng lượng thế giới và Mỹ là thách thức cho thị trường.

Giá xăng dầu được dự báo giữ đà tăng nhẹ trong phiên cuối tuần.

Trong nước, chiều hôm qua (21.8), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều hành giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel giảm 172 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, dầu mazut giảm 152 đồngkg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sau điều chỉnh, sáng 22.8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến như sau: Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.464 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.092 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.905 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.814 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Ngoài ra, Petrolimex và PVOil cũng điều chỉnh tăng nhẹ giá xăng E10 RON95-III mà 2 doanh nghiệp này đang cho bán thí điểm tại 3 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM. Theo đó, xăng E10 RON95-III tăng 180 đồng, lên 19.840 đồng/lít tại thị trường vùng 1 (gần cảng, kho, nhà máy) và 20.230 đồng/lít tại thị trường vùng 2.