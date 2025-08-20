Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 20.8.2025: Xăng trong nước đổi chiều tăng?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/08/2025 08:54 GMT+7

Giá dầu thế giới giảm khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng đạt được một thỏa thuận có thể hợp pháp hóa hoặc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Trong nước, dự báo giá xăng dầu biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng, giá dầu giảm.

Sáng 20.8, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 0,61 USD/thùng, tương đương 0,92%, về 65,99 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,92 USD/thùng, tương đương 1,45%, xuống 62,5 USD/thùng.

Theo các phân tích, kỳ vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine giúp mở đường nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga và gia tăng nguồn cung toàn cầu. Bởi nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu có thể bật tăng trở lại.

Theo Reuters, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu, trước đó là cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Mỹ đang thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Ukraine. Điều này có thể dẫn đến hội nghị thượng đỉnh ba bên có sự tham gia của cả ba nhà lãnh đạo.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ từ chiều mai 21.8

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ từ chiều mai 21.8

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong thực tế, giá dầu giảm gần 10% trong tháng này do chịu nhiều áp lực bởi căng thẳng thương mại và sản lượng OPEC+ tăng. Các nhà phân tích trên Reuters cho rằng, bất kỳ giải pháp nào cho xung đột Nga - Ukraine đều có thể dẫn đến việc chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu năng lượng của Nga, cho phép dầu thô của Nga được giao dịch tự do, sẽ xoa dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh từ chiều mai (21.8). Dự báo, giá xăng có thể tăng nhẹ, mức tăng trên dưới 100 đồng/lít; giá dầu giảm trên 200 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Bộ Công thương cũng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo dự thảo này, từ ngày 1.1.2026, xăng sinh học E10 RON95-III sẽ được bán trên toàn quốc. Hiện mặt hàng này đang được bán thí điểm tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng.

