Giá xăng dầu hôm nay 19.8.2025: Thế giới đảo chiều tăng, trong nước thế nào?

Sáng 19.8, giá xăng dầu đổi chiều tăng, dầu Brent tăng 75 cent, tương đương 1,14%, lên 66,60 USD/thùng; dầu WTI tăng khoảng 62 cent, tương đương 0,99%, lên 63,42 USD/thùng.

Theo các phân tích, thị trường vẫn ngóng lộ trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và hy vọng sẽ sớm có cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga. Thông tin cập nhật cho thấy, cả Nga và Ukraine đều mong muốn kết thúc xung đột và các đàm phán mong tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình lâu dài thay vì chỉ là lệnh ngừng bắn.

Giá xăng dầu trong nước có thể biến động trái chiều trong kỳ điều chỉnh giá tuần này ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong diễn biến khác, trước cuộc gặp gỡ quan trọng tại Mỹ, lãnh đạo cao cấp của Mỹ có những phát biểu cứng rắn về việc nhập khẩu dầu từ Nga. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro lên tiếng chỉ trích việc Ấn Độ nhập khẩu dầu thô từ Nga, cho rằng động thái này tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine và cần chấm dứt. Vị này cũng cảnh báo Ấn Độ đang "trở thành trung tâm thanh toán toàn cầu" cho dầu mỏ Nga, giúp Moscow chuyển đổi dầu thô bị cấm vận thành hàng xuất khẩu có giá trị cao.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được dự báo sẽ biến động trái chiều trong phiên điều chỉnh tuần này. Theo đó, giá các mặt hàng xăng có thể tăng nhẹ, giá dầu giảm. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 19.8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu do Petrolimex công bố tại thị trường vùng 2 (xa cảng, kho, nhà máy...) như sau: Xăng không chì RON 95-V 20.760 đồng/lít, xăng không chì RON 95-III 20.270 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 20.050 đồng/lít, xăng sinh học E5 RON 92-II 19.730 đồng/lít, dầu diezel 0,001S-V 18.900 đồng/lít, dầu diezel 0,05D-II 18.430 đồng/lít, dầu hỏa 18.380 đồng/lít, dầu mazut 18.680 đồng/kg.