Thị trường dầu thô đóng phiên cuối tuần trong tâm thế ngóng chờ thông tin mới từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 vị tổng thống Mỹ - Nga. Cập nhật tại buổi họp báo sau đó, cả 2 tuyên bố đạt được tiến bộ lớn trong cuộc họp thượng đỉnh. Trước khi bay đến Alaska cho cuộc gặp, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt thứ cấp với các quốc gia mua dầu của Nga nếu tiến trình hòa bình không có tiến triển.

Các nhà phân tích cho rằng, nếu không có lệnh ngừng bắn nào diễn ra trong xung đột Nga - Ukraine, điều đó được xem là yếu tố "tiêu cực" đối với giá dầu trong ngắn hạn, bởi giá dầu sẽ tiếp tục lao dốc.

Giá dầu giảm gần 1 USD trong phiên cuối tuần ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, thị trường cũng đang chịu tác động từ dữ liệu kinh tế suy yếu của Trung Quốc. Theo Reuters, sản lượng công nghiệp nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, trong khi doanh số bán lẻ tăng chậm nhất kể từ cuối năm 2024. Bên cạnh đó, sản lượng chế biến dầu tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, song vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục của tháng 6. Đồng thời, xuất khẩu sản phẩm dầu của Trung Quốc cũng tăng, cho thấy nhu cầu nhiên liệu trong nước đang yếu đi.

Trong nước, trước diễn biến giá thế giới tuần qua, một số nhà nhập khẩu xăng dầu ước tính, giá trong nước tuần tới có thể trái chiều theo hướng giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm nhẹ.

Sáng 16.8, giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrolimex như sau: