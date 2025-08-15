Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 15.8.2025: Xăng RON95 về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/08/2025 08:18 GMT+7

Giá dầu thế giới bật tăng khoảng 2% sau khi về mức thấp nhất trong 2 tháng. Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt, đưa giá xăng RON95 về dưới mốc 20.000 đồng/lít.

Sáng 15.8, giá xăng dầu thế giới giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,21 USD, tương đương 1,8%, lên 66,84 USD/thùng; dầu WTI cũng tăng 1,31 USD, tương đương 2,1%, lên 63,96 USD/thùng.

Giá dầu thế giới bật tăng trở lại, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài khi thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới. Đặc biệt, thị trường đang "ngóng" thông tin từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine trong hôm nay (15.8).

Nga hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Việc nới lỏng trừng phạt với Nga có thể giúp tăng lượng dầu Nga xuất khẩu ra thị trường thế giới. Ngược lại, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế thứ cấp lên các nước mua dầu của Nga, chủ yếu là 2 quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ.

Thế nên, cuộc họp giữa 2 lãnh đạo cao cấp Mỹ - Nga được kỳ vọng giúp ổn định lại thị trường dầu thô vốn liên tục biến động trong thời gian qua.

Giá xăng dầu hôm nay 15.8.2025: Xăng RON95 về dưới mốc 20.000 đồng/lít - Ảnh 1.

Giá xăng vừa được điều chỉnh giảm nhẹ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong nước, chiều hôm qua (14.8), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giảm đồng loạt các mặt hàng xăng dầu. Trong đó, giá xăng giảm 190 - 254 đồng/lít, giá dầu giảm 379 - 723 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, sáng nay 15.8, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 là 19.354 đồng/lít; xăng RON95-III 19.884 đồng/lít; dầu diesel 0.05S 18.077 đồng/lít; dầu hỏa 18.020 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S là 15.268 đồng/kg. Tại các thị trường thí điểm bán xăng E10 RON95-III, giá xăng E10 sau điều chỉnh giảm nhẹ, về 19.660 đồng/lít.

Như vậy, đến nay, giá xăng RON95 đã về dưới mốc 20.000 đồng, về mức thấp nhất trong 5 năm qua. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công thương cũng không thực hiện trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng dầu.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 14.8.2025: Giảm về mức thấp nhất trong hơn 2 tháng

Giá xăng dầu hôm nay 14.8.2025: Giảm về mức thấp nhất trong hơn 2 tháng

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm, về mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Trong nước, giá xăng dầu chiều nay có thể được điều chỉnh giảm đồng loạt.

Sau 2 tuần, tiêu thụ xăng E10 tại TP.HCM thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 13.8.2025: Trong nước giảm bao nhiêu đồng một lít?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu tổng thống mỹ điều hành xăng trong nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận