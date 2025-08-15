Giá xăng dầu hôm nay 15.8.2025: Xăng RON95 về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Sáng 15.8, giá xăng dầu thế giới giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,21 USD, tương đương 1,8%, lên 66,84 USD/thùng; dầu WTI cũng tăng 1,31 USD, tương đương 2,1%, lên 63,96 USD/thùng.

Giá dầu thế giới bật tăng trở lại, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài khi thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới. Đặc biệt, thị trường đang "ngóng" thông tin từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine trong hôm nay (15.8).

Nga hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Việc nới lỏng trừng phạt với Nga có thể giúp tăng lượng dầu Nga xuất khẩu ra thị trường thế giới. Ngược lại, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế thứ cấp lên các nước mua dầu của Nga, chủ yếu là 2 quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ.

Thế nên, cuộc họp giữa 2 lãnh đạo cao cấp Mỹ - Nga được kỳ vọng giúp ổn định lại thị trường dầu thô vốn liên tục biến động trong thời gian qua.

Giá xăng vừa được điều chỉnh giảm nhẹ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong nước, chiều hôm qua (14.8), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giảm đồng loạt các mặt hàng xăng dầu. Trong đó, giá xăng giảm 190 - 254 đồng/lít, giá dầu giảm 379 - 723 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, sáng nay 15.8, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 là 19.354 đồng/lít; xăng RON95-III 19.884 đồng/lít; dầu diesel 0.05S 18.077 đồng/lít; dầu hỏa 18.020 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S là 15.268 đồng/kg. Tại các thị trường thí điểm bán xăng E10 RON95-III, giá xăng E10 sau điều chỉnh giảm nhẹ, về 19.660 đồng/lít.

Như vậy, đến nay, giá xăng RON95 đã về dưới mốc 20.000 đồng, về mức thấp nhất trong 5 năm qua. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công thương cũng không thực hiện trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng dầu.