Giá xăng dầu hôm nay 13.8.2025: Trong nước giảm bao nhiêu đồng một lít?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/08/2025 09:02 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà giảm. Trong nước, sau 2 phiên tăng liên tiếp, dữ liệu cho thấy, tại kỳ điều hành giá chiều mai (14.8), các mặt hàng xăng dầu quay đầu giảm đồng loạt.

Sáng 13.8, giá xăng dầu giảm, dầu Brent chốt phiên giảm 0,51 USD, tương đương 0,83% xuống 66,12 USD/thùng; trong khi dầu WTI cũng giảm 0,79 USD, tương đương 1,24%, xuống 63,17 USD/thùng.

Diễn biến cho thấy, đà giảm của giá dầu thế giới vẫn chưa dứt. Một số phân tích nói giá dầu đang giảm theo mùa vụ, nhu cầu dầu diesel - vốn là động lực chính thúc đẩy tiêu thụ dầu - đang có dấu hiệu chững lại. Các báo cáo tồn kho từ Viện Dầu khí Mỹ và Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đều đang tăng, phản ánh xu hướng giảm giá này.

Tồn kho tăng, nhu cầu giảm, trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và EIA đều dự báo sản lượng dầu toàn cầu sẽ tăng trong năm nay. OPEC đã đưa ra dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 sẽ tăng thêm 1,38 triệu thùng/ngày, cao hơn 100.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Còn dự báo cho năm 2025 vẫn được giữ nguyên.

Giá xăng dầu hôm nay 13.8.2025: Trong nước giảm bao nhiêu đồng một lít?- Ảnh 1.

Xăng dầu trong nước sắp có đợt giảm giá mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến nay, giá dầu Brent được dự báo trung bình ở mức 51 USD/thùng trong năm 2026, giảm so với mức dự báo trước đó là 58 USD/thùng, sau khi OPEC và các nước thành viên quyết định đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng.

Trong thực tế, giá dầu thế giới mấy ngày qua bị tác động chủ yếu từ thông tin cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra tại Alaska vào ngày 15.8 tới; bên cạnh đó là việc Mỹ tiếp tục gia hạn hoãn áp thuế với hàng hóa Trung Quốc đến 10.11. Các phân tích nhấn mạnh, nếu cuộc gặp Mỹ - Nga không đạt được kỳ vọng thì các lệnh trừng phạt có thể sẽ nghiêm ngặt hơn đối với các nước mua dầu của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ. Như vậy, thị trường tiếp tục biến động khó lường.

Trong nước, các dự báo giá cập nhật đến sáng nay (13.8) cho thấy, xăng dầu có thể giảm đồng loạt từ chiều mai (14.8). Trong đó, mức giảm đối với các mặt hàng xăng trên dưới mức 300 đồng/lít; giá dầu diesel và dầu hỏa có thể giảm 600 - 800 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

