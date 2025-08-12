Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 12.8.2025: Trong nước có thể giảm mạnh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
12/08/2025 09:26 GMT+7

Giá dầu thế giới gần như đi ngang sau phiên giao dịch đầu tuần. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo sẽ giảm mạnh.

Sáng 12.8, giá xăng dầu gần như đi ngang, dầu Brent nhích 0,04 USD, kết thúc phiên ở mức 66,63 USD/thùng, dầu WTI cũng nhích 0,08 USD, lên 63,96 USD/thùng.

Giá dầu ít biến động, nằm yên chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, ngày 15.8 tại Alaska, nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột với Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt ra thời hạn chót vào ngày 8.8 để Nga đồng ý với một thỏa thuận hòa bình, nếu không các nước mua dầu Nga sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp. Mỹ cũng đang gây áp lực buộc Ấn Độ phải giảm nhập khẩu dầu từ Nga.

Giá xăng dầu hôm nay 12.8.2025: Trong nước có thể giảm mạnh- Ảnh 1.

Giá xăng chuẩn bị có đợt giảm mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo các nhà phân tich, giá dầu giảm trong những ngày gần đây do thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Việc Mỹ chỉ áp thuế bổ sung với Ấn Độ thay vì toàn bộ khách hàng mua dầu Nga đã khiến thị trường bớt áp lực.

Bên cạnh đó, Ngân hàng UBS cũng hạ dự báo giá dầu Brent cuối năm từ mức 68 USD trước đó xuống còn 62 USD/thùng, do nguồn cung từ Nam Mỹ tăng và sản lượng ổn định từ các quốc gia đang bị trừng phạt.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu tham chiếu thị trường Singapore, một số doanh nghiệp đầu mối dự báo, tại kỳ điều hành tuần này (thứ năm, ngày 14.8), giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Theo đó, mức giảm của xăng thấp hơn mức giảm của dầu, dao động từ 250 - 760 đồng/lít. Dự báo này có thể thay đổi nếu trong 2 phiên tới, giá thế giới biến động.

Sáng 12.8, giá xăng dầu phổ biến trên thị trường vùng 2 của Petrolimex như sau: xăng không chì RON 95-V 20.940 đồng/lít, xăng không chì RON 95-III 20.470 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 20.220 đồng/lít (loại này mới được bán thí điểm tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng), xăng sinh học E5 RON 92-II 19.990 đồng/lít, dầu diezen 19.170 - 19.480 đồng/lít, dầu hỏa 19.030 đồng/lít, dầu mazut 15.950 - 18.290 đồng/kg.

