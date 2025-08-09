Giá xăng dầu hôm nay 9.8.2025: Tuần lao dốc mất 5%

Sáng 9.8, giá xăng dầu thế giới nhích nhẹ, dầu Brent tăng 0,16 USD/thùng, tương đương 0,2%, lên 66,59 USD/thùng; dầu WTI đi ngang ở mức 63,88 USD/thùng.

Tuy vậy, tính chung cả tuần, cả 2 loại dầu chuẩn đều giảm mạnh, mức giảm hàng tuần sâu nhất kể từ cuối tháng 6 đến nay. Theo đó, giá dầu Brent giảm 4,4%, dầu WTI giảm 5,1% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước.

Các nhà phân tích nhận định thị trường đang bị chi phối bởi các thông tin liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến trong tuần tới. Cuộc gặp có thể mở đường cho việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang gia tăng giữa Mỹ và những nước mua dầu từ Nga.

Giá dầu thế giới lao dốc mất khoảng 5% trong tuần này ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhận xét về thị trường, các chuyên gia cho rằng, thị trường đang quay lại trạng thái tiêu cực trong tuần này khi những thành viên chủ chốt của OPEC+ thông báo sẽ tiếp tục mở van sản lượng lần thứ hai trong tháng 9, qua đó hoàn toàn rút lại mức giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với một loạt đối tác thương mại đã có hiệu lực từ ngày 7.8 cũng gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng và nhu cầu dầu thô.

Với diễn biến giá thế giới, dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm mạnh vào tuần tới.

Sáng 9.8, giá xăng dầu phổ biến trên thị trường vùng 2 của Petrolimex như sau: xăng không chì RON 95-V 20.940 đồng/lít, xăng không chì RON 95-III 20.470 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 20.220 đồng/lít (loại này mới được bán thí điểm tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng), xăng sinh học E5 RON 92-II 19.990 đồng/lít, dầu diezen 19.170 - 19.480 đồng/lít, dầu hỏa 19.030 đồng/lít, dầu mazut 15.950 - 18.290 đồng/kg.



