Giá xăng dầu hôm nay 11.8.2025: Xăng trong nước sắp có đợt giảm mạnh?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
11/08/2025 08:33 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà giảm ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, kéo dự báo giá xăng dầu trong nước giảm mạnh trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động.

Sáng 11.8, ghi nhận lúc 7 giờ 40 (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu đồng loạt giảm gần 1%. Theo đó, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 66 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 63,3 USD/thùng.

Như vậy, đà giảm của giá dầu thế giới chưa dứt sau khi mất 4,4 - 5,5% từ tuần trước.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ như một động thái nhằm trừng phạt quốc gia này vì tiếp tục mua dầu từ Nga. Đồng thời, Mỹ cũng ám chỉ Trung Quốc - khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga - có thể chịu mức thuế tương tự. 

Giá xăng dầu hôm nay 11.8.2025: Xăng trong nước sắp có đợt giảm mạnh? - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới giữ đà giảm trong sáng đầu tuần

ẢNH: REUTERS

Những chính sách thuế quan tiếp tục gia tăng lo ngại về suy giảm kinh tế toàn cầu, đẩy nhu cầu dầu thô yếu hơn. Trung Quốc và Ấn Độ là 2 thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất nhì thế giới.

Bên cạnh đó, việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tiếp tục tăng sản lượng cũng gây áp lực lên giá dầu.

Theo Reuters, tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ tiếp tục đổ dồn vào các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ và những rủi ro liên quan đến nguồn cung của Nga. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, giá dầu có thể sẽ giảm sâu hơn nữa khi thị trường chuyển sự chú ý sang nguy cơ dư cung. Các nhà phân tích dự báo giá dầu thế giới tuần này sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm, cho dù có những yếu tố hỗ trợ như tồn kho giảm và nhu cầu xăng dầu trong mùa hè tăng cao.

Trước diễn biến thị trường thế giới, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần này (14.8) có thể giảm mạnh. Mức giảm chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khoảng từ 500 - 800 đồng/lít, cập nhật đến sáng nay (11.8).


