Sáng 14.8, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 0,7% xuống 65,63 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm giá loại dầu chuẩn toàn cầu này chạm mốc 65,01 USD/thùng; dầu WTI cũng giảm 0,8% về 62,65 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua, sau khi Mỹ và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đưa ra dự báo nguồn cung tăng. Theo IEA, tồn kho dầu thô của nước này tăng thêm 3 triệu thùng, lên 426,7 triệu thùng trong tuần qua, vượt xa dự báo giảm 275.000 thùng của giới phân tích. Nhập khẩu ròng dầu thô cũng tăng gần 700.000 thùng/ngày.

Giá xăng quay đầu giảm từ chiều nay 14.8 ẢNH: PHẠM HỮU

Các nhà phân tích cho rằng, xuất khẩu dầu thô của Mỹ ở mức thấp so với trước đây do tác động từ các biện pháp thuế quan. Và điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu.

Thị trường dầu thô thế giới hôm nay tiếp tục "ngóng" kết quả từ cuộc gặp gỡ giữa 2 Tổng thống Mỹ và Nga để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine - yếu tố đã khiến thị trường dầu chao đảo kể từ tháng 2.2022. Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày mai 15.8 và đã được phía Mỹ "đe dọa" sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu không đạt thỏa thuận ngừng bắn...

Trong nước, các dự báo đến sáng nay cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu chiều nay sẽ được điều chỉnh giảm đồng loạt theo đà giảm của giá thế giới. Mức giảm của giá xăng dao động từ 400 - 500 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 650 - 800 đồng/lít.

Viện Dầu khí Việt Nam dự đoán giá xăng dầu hôm nay quay đầu giảm, sau 2 kỳ tăng liên tiếp. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 451 đồng về mức 19.149 đồng/lít, xăng RON95 giảm 403 đồng về mức 19.667 đồng/lít. Giá dầu diesel có thể giảm về mức 18.046 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm về 17.929 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm về mức 15.280 đồng/kg.

Các dự đoán trên chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.