Sau 2 tuần, tiêu thụ xăng E10 tại TP.HCM thế nào?

Đã bán ra 40.000 lít xăng E10

Như vậy, với 36 cửa hàng đang được tổ chức bán thí điểm xăng sinh học E10 RON95-III tại TP.HCM từ ngày 1.8 đến nay, trung bình mỗi ngày, một cửa hàng xăng dầu trong số 36 cửa hàng thí điểm bán ra khoảng hơn 1.111 lít xăng E10.

Đại diện Petrolimex Sài Gòn cho hay, năng lực pha chế và xuất cấp của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đến lúc này có thể đáp ứng rất tốt cho nhu cầu, đảm bảo nguồn hàng ổn định tại 36 cửa hàng. So với những ngày đầu mới triển khai còn e dè, đến nay khách hàng đã đón nhận sản phẩm xăng sinh học E10 khá tích cực.

Trước đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cũng thông tin, 4 cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội được tổ chức bán thí điểm xăng E10 trong 11 ngày (1 - 11.8) trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng hơn 10.000 lít. PVOil đang triển khai bán xăng E10 RON95-III tại 4 cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội và 2 cửa hàng tại Hải Phòng. Dự kiến trong tháng 8 này, Tổng công ty Dầu Việt Nam sẽ triển khai pha chế xăng E10 RON95-III tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, mở rộng mạng lưới bán lẻ tại khu vực miền Trung. PVOil cho biết sẵn sàng gia công pha chế xăng E10 RON95-III cho các đầu mối khác.

36 cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại TP.HCM (cũ) mỗi ngày bán ra thị trường 40.000 lít xăng E10 ẢNH: PHẠM HỮU

Sau giai đoạn thí điểm, cả Petrolimex và PVOil cho biết sẵn sàng cho lộ trình triển khai sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1.1.2026.

Chiều 14.8, giá bán lẻ xăng dầu được liên bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giảm đồng loạt. Mức giảm thấp hơn so với dự báo trước đó của các thương nhân đầu mối. Cụ thể, mỗi lít xăng E5 RON92-III giảm 254 đồng; xăng RON95-III giảm 190 đồng, dầu diesel giảm 723 đồng. Tuy vậy, giá xăng E10 RON95-III theo công bố sau đó của Petrolimex tăng nhẹ, từ 19.600 đồng lên 19.660 đồng/lít. Hiện giá xăng E10 RON95-III thấp hơn giá bán xăng khoáng RON95-III chỉ 220 đồng/lít.

Cần thời gian và hỗ trợ...

Ông Văn Tấn Phụng, Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai nói còn quá sớm để đánh giá về tính hiệu quả của kinh doanh xăng E10. Bởi dù được đánh giá có thể giảm khí thải đến 20 - 30%, song để người tiêu dùng đón nhận trong tâm thế thoải mái, cần có thời gian. Mức cung ứng xăng E10 theo báo cáo của các doanh nghiệp bước đầu còn khá khiêm tốn.

Ông nói: "Để một chính sách đi vào cuộc sống, cả doanh nghiệp và người tiêu dùng cần có lộ trình. Với người tiêu dùng, đó là niềm tin, thói quen... Với doanh nghiệp là sự đầu tư hạ tầng, bồn, bể, cột bơm... Hiện lộ trình theo tôi hiểu thì cơ quan quản lý đang cho triển khai bán xăng E10 tại các thành phố lớn trước, khu vực trung tâm, sau đó mới lan ra khu vực xung quanh và về nông thôn. Muốn vậy, dứt khoát phải có sự chung tay của người tiêu dùng và sự đồng lòng, hưởng ứng từ doanh nghiệp đầu mối khác, các nhà phân phối, bán lẻ xăng dầu".

Về hạ tầng, việc đầu tư vào bồn bể, cột bơm, hệ thống phối trộn... theo ông Phụng đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, có thể lên tới hàng chục tỉ đồng cho mỗi doanh nghiệp. Do đó, trong thời gian thí điểm, chỉ 2 doanh nghiệp đầu mối "đảm trách" do có sẵn hạ tầng tốt. Nếu lộ trình áp dụng toàn quốc bán xăng E10 ngay từ đầu năm sau, sẽ thách thức bởi lúc đó, cần các thương nhân đầu mối khác tham gia phối trộn... "Thế nên, muốn đi đường dài và bền vững, cần có chính sách hỗ trợ cụ thể để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn", ông Phụng nhấn mạnh.