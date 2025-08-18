Giá xăng dầu hôm nay 18.8.2025: Giữ đà giảm

Sáng 18.8, giá xăng dầu tiếp tục giảm, ghi nhận lúc 7 giờ 45 (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ lùi 12 cent, giao dịch ngưỡng 62,68 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng mất 22 cent, giao dịch ngưỡng 65,63 USD/thùng.

Theo Reuters, tại cuộc gặp lịch sử ngày 15.8 ở Alaska, Tổng thống Donald Trump cho biết đã thống nhất với Tổng thống Vladimir Putin rằng các cuộc đàm phán nên hướng thẳng tới một hiệp ước hòa bình, thay vì đi qua giai đoạn ngừng bắn, điều mà Ukraine và các đồng minh châu Âu vẫn kêu gọi.

Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo không đạt được thỏa thuận ngừng bắn nào và cũng không ký kết văn bản nào.

Giá xăng dầu trong nước dự báo tăng giảm trái chiều ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sau cuộc thảo luận, ông Trump cũng tuyên bố sẽ tạm hoãn áp thuế lên các quốc gia như Trung Quốc mua dầu của Nga nếu căng thẳng tại Ukraine không kết thúc. Trong tuần đầu tháng 8, ông Donald Trump đã áp đặt mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, với lý do nước này tiếp tục nhập khẩu dầu Nga. Tuy nhiên, ông chưa thực hiện hành động tương tự đối với Trung Quốc.

Nền kinh tế Trung Quốc sẽ gặp khó - ảnh hưởng của giá dầu - nếu Mỹ thực hiện lời hứa tăng cường các biện pháp trừng phạt và thuế liên quan đến Nga. Điều này đồng nghĩa với nguồn cung dầu Nga sẽ tiếp tục ổn định, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga tạm thời chưa xảy ra.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, giá dầu có thể chỉ giảm nhẹ trong ngắn hạn. Thị trường vẫn đang chờ đợi kết quả cuộc gặp tại Washington (Mỹ) vào hôm nay (18.8) giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Reuters cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng được mời tham dự cuộc gặp này.

Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore được cập nhật đến nay cho thấy theo hướng giá xăng tăng, giá dầu giảm nhẹ.

Sáng 18.8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex phổ biến như sau:



