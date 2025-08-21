Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 21.8.2025: Bật tăng trước giờ điều hành giá trong nước

Nguyên Nga
Nguyên Nga
21/08/2025 08:55 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà tăng 2%, trong khi đó, dự báo tại kỳ điều hành trong nước chiều nay (21.8), giá xăng dầu biến động trái chiều.

Sáng 21.8, giá xăng dầu tăng, dầu Brent tăng 1,16 USD/thùng, tương đương 1,76%, lên 66,95 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,79 USD/thùng, tương đương 1,27%, lên 63,14 USD/thùng.

Theo Reuters, tồn kho dầu thô Mỹ giảm đã hỗ trợ giá dầu tăng. Ngày 20.8, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô nước này giảm 6 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và con số 2,4 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ đưa ra.

Các phân tích cũng chỉ ra sự lên xuống thất thường của giá dầu do diễn biến thông tin về các cuộc đàm phán liên quan xung đột Nga - Ukraine. Trước đó, giá dầu giảm hơn 1% khi kỳ vọng về thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine gia tăng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận khả năng Nga không muốn đạt thỏa thuận; đồng thời khẳng định sẽ không đưa quân tới Ukraine, nhưng để ngỏ khả năng hỗ trợ trên không. 

Giá xăng dầu hôm nay 21.8.2025: Bật tăng trước giờ điều hành giá trong nước - Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ từ chiều nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, vẫn duy trì xuất khẩu sang Ấn Độ bất chấp cảnh báo từ Mỹ, đồng thời Nga cũng đang hy vọng các cuộc đàm phán ba bên sẽ sớm diễn ra với Ấn Độ và Trung Quốc. Đến nay, Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ kể từ ngày 27.8 - một hình phạt cho việc mua dầu của Nga.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore, một số thương nhân đầu mối ước tính, tại kỳ điều hành giá chiều nay, giá xăng dầu biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng, dầu giảm. Mức tăng/giảm dao động khoảng 200 đồng/lít/kg.

Viện Dầu khí Việt Nam cũng dự báo giá bán lẻ một lít xăng E5 RON92 có thể tăng 116 đồng, xăng RON 95-III có thể tăng 181 đồng. Giá các mặt hàng dầu có xu hướng giảm, mức giảm dao động từ 1,3 - 1,9%.

Các dự báo trên chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 20.8.2025: Xăng trong nước đổi chiều tăng?

Giá xăng dầu hôm nay 20.8.2025: Xăng trong nước đổi chiều tăng?

Giá dầu thế giới giảm khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng đạt được một thỏa thuận có thể hợp pháp hóa hoặc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Trong nước, dự báo giá xăng dầu biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng, giá dầu giảm.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu xăng trong nước điều hành đàm phán tổng thống mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận