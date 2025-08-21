Giá xăng dầu hôm nay 21.8.2025: Bật tăng trước giờ điều hành giá trong nước

Sáng 21.8, giá xăng dầu tăng, dầu Brent tăng 1,16 USD/thùng, tương đương 1,76%, lên 66,95 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,79 USD/thùng, tương đương 1,27%, lên 63,14 USD/thùng.

Theo Reuters, tồn kho dầu thô Mỹ giảm đã hỗ trợ giá dầu tăng. Ngày 20.8, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô nước này giảm 6 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và con số 2,4 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ đưa ra.

Các phân tích cũng chỉ ra sự lên xuống thất thường của giá dầu do diễn biến thông tin về các cuộc đàm phán liên quan xung đột Nga - Ukraine. Trước đó, giá dầu giảm hơn 1% khi kỳ vọng về thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine gia tăng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận khả năng Nga không muốn đạt thỏa thuận; đồng thời khẳng định sẽ không đưa quân tới Ukraine, nhưng để ngỏ khả năng hỗ trợ trên không.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ từ chiều nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, vẫn duy trì xuất khẩu sang Ấn Độ bất chấp cảnh báo từ Mỹ, đồng thời Nga cũng đang hy vọng các cuộc đàm phán ba bên sẽ sớm diễn ra với Ấn Độ và Trung Quốc. Đến nay, Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ kể từ ngày 27.8 - một hình phạt cho việc mua dầu của Nga.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore, một số thương nhân đầu mối ước tính, tại kỳ điều hành giá chiều nay, giá xăng dầu biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng, dầu giảm. Mức tăng/giảm dao động khoảng 200 đồng/lít/kg.

Viện Dầu khí Việt Nam cũng dự báo giá bán lẻ một lít xăng E5 RON92 có thể tăng 116 đồng, xăng RON 95-III có thể tăng 181 đồng. Giá các mặt hàng dầu có xu hướng giảm, mức giảm dao động từ 1,3 - 1,9%.

Các dự báo trên chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.