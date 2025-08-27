Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 27.8.2025: Xăng trong nước tăng tuần thứ 2 liên tiếp?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/08/2025 09:00 GMT+7

Giá dầu thế giới quay đầu giảm hơn 2% trong phiên kết thúc lúc rạng sáng nay.

Sáng 27.8, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 1,58 USD/thùng, tương đương 2,3%, xuống 67,22 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,55 USD/thùng, tương đương 2,4%, xuống 63,25 USD/thùng.

Lo lắng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ Nga đã đẩy giá dầu tăng nhẹ các phiên gần đây, tuy nhiên, theo các nhà phân tích, những bất ổn do xung đột tại Ukraine và căng thẳng thương mại khiến giới đầu tư rất khó có thể cam kết theo xu hướng nào trong dài hạn. Đến nay, giá dầu quay đầu giảm, dầu Brent chuẩn toàn cầu được dự báo dao động từ 65 - 74 USD/thùng.

Trong thực tế, các đòn đáp trả của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động lọc dầu, gây thiếu hụt xăng dầu tại một số khu vực của Nga. Nga sau đó đã nâng kế hoạch xuất khẩu dầu thô từ các cảng phía tây thêm khoảng 200.000 thùng/ngày trong tháng 8, do nguồn dầu dự trữ tăng lên sau khi một số nhà máy lọc dầu bị tê liệt. Có thể nguồn cung dồi dào là yếu tố hỗ trợ giá dầu quay đầu giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 27.8.2025: Xăng trong nước tăng phiên thứ 2 liên tiếp? - Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể tăng tiếp từ chiều mai 28.8.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong một diễn biến khác, Ấn Độ có nguy cơ đối mặt mức thuế nhập khẩu của Mỹ lên tới 50%, một trong những mức cao nhất mà Mỹ từng áp dụng. Theo các nhà phân tích, việc Mỹ tăng gấp đôi thuế lên hàng hóa Ấn Độ có thể diễn ra ngay trong tuần này, điều đó sẽ càng siết chặt dòng chảy dầu Nga - vốn đã bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công gần đây của Ukraine.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều mai (28.8) được dự báo tăng tiếp. Mức tăng của giá xăng có thể trên dưới 400 đồng/lít trong khi giá dầu diesel có khả năng tăng nhiều hơn. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.


