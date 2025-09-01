Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 1.9.2025: Giảm đồng loạt

Nguyên Nga
Nguyên Nga
01/09/2025 08:00 GMT+7

Cả 2 loại dầu chuẩn thế giới đồng loạt giảm trong phiên giao dịch sáng đầu tuần. Giá trong nước dự báo có thể biến động tăng/giảm tùy mặt hàng trong tuần này.

Sáng 1.9, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ, ghi nhận lúc 6 giờ 40 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ lùi 0,12%, giao dịch ngưỡng 63,93 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng giảm mức tương đương, giao dịch ngưỡng 67,39 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tiếp tục tăng sản lượng từ hôm nay đang tạo áp lực giảm giá trên thị trường. Hỗ trợ cho áp lực này là nhu cầu dầu thô tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt sau mùa lái xe cao điểm.

Giá xăng dầu hôm nay 1.9.2025: Giảm đồng loạt- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới được dự báo biến động trong tuần này

ẢNH: REUTERS

Tuy vậy, trên Reuters, Chủ tịch Công ty tư vấn dầu khí Lipow Oil Associates đưa ra nhận định, nguồn cung tăng trong bối cảnh nhu cầu suy yếu; chính sách thuế quan mới của Mỹ với một số nước... có thể khiến giá dầu đối mặt với nhiều biến động. Đặc biệt, nguồn cung từ OPEC chưa đủ lớn để tác động mạnh đến thị trường Mỹ, trong khi báo cáo tồn kho dầu thô tại Mỹ cho thấy lượng dầu rút khỏi kho cao hơn dự kiến, phản ánh nhu cầu công nghiệp và vận tải cuối hè vẫn mạnh.

Trong diễn biến khác, EU vừa ký một thỏa thuận quan trọng với Mỹ để nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng, dầu mỏ và nhiên liệu hạt nhân trị giá 750 tỉ USD vào năm 2028. Thỏa thuận này giúp EU giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Theo đó, EU sẽ tiếp tục tăng mua dầu, khí đốt tự nhiên và than đá của Mỹ, với thương mại tăng từ khoảng 75 tỉ USD vào năm 2024 lên 250 tỉ USD hàng năm trong ba năm tới. Dữ liệu của Eurostat từ quý đầu tiên của năm nay cho thấy, Mỹ đã là nhà cung cấp dầu hàng đầu của EU, chiếm 15% lượng nhập khẩu theo giá trị và là nguồn LNG hàng đầu với 50,7% thị phần. 

Trong nước, theo cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore đến sáng nay, giá trong nước có thể biến động trái chiều trong tuần này.


