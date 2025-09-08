Giá xăng dầu hôm nay 8.9.2025: Bật tăng sau quyết định của OPEC+

Sáng 8.9, giá xăng dầu tăng nhẹ khoảng 0,5%, ghi nhận lúc 7 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 62,17 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 65,84 USD/thùng.

Theo Reuters, một trong những yếu tố chính gây sức ép lên giá dầu là kết quả từ cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vào cuối tuần qua. Tổ chức này đã quyết định tăng sản lượng khai thác dầu thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 10 tới. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phục hồi thị phần của OPEC+, giữa bối cảnh nhu cầu dầu toàn cầu có dấu hiệu suy yếu.

Các nhà phân tích đánh giá quyết định của OPEC+ đánh dấu việc rút lại nhanh hơn dự kiến 1,65 triệu thùng/ngày lượng dầu đã lên kế hoạch cắt giảm - vốn có kế hoạch ban đầu là sẽ kéo dài đến cuối năm 2026. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua tăng thêm 2,4 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.

Giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ trong tuần này ẢNH: PHẠM HỮU

Một chuyên gia phân tích cấp cao trên thị trường môi giới năng lượng phát biểu trên Reuters, rằng việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng sau cho thấy mục tiêu hàng đầu là mở rộng thị phần của nhóm, chứ không phải hỗ trợ giá dầu. Thế nên, tuy mở phiên đầu tuần tăng, song những yếu tố trên đang tạo áp lực khiến giá dầu có xu hướng giảm nhiều hơn.

Trước diễn biến của giá thế giới tuần qua, một số thương nhân đầu mối cho rằng, giá xăng dầu trong nước có xu hướng giảm nhẹ tại phiên điều chỉnh giá tuần này (chiều thứ năm, ngày 11.9). Dự báo trên có thể thay đổi tùy diễn biến thị trường thế giới trong 2 phiên đầu tuần.



