Giá xăng dầu hôm nay 10.9.2025: Giữ đà tăng

Sáng 10.9, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 37 cent, tương đương 0,6%, lên 66,39 USD/thùng, dầu WTI cũng tăng 37 cent, tương đương 0,6%, lên 62,63 USD/thùng.

Trong thực tế, cả hai loại dầu đều tăng gần 2% ngay sau cuộc tấn công của Israel vào Qatar, nhưng đà tăng nhanh chóng bị thu hẹp sau đó khi Mỹ trấn an rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ không lặp lại trên lãnh thổ Qatar. Các nhà phân tích nhận xét, cả Mỹ và Qatar "không muốn leo thang căng thẳng" và sự im lặng của các nước vùng Vịnh cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng đang được kiểm soát.

Ngoài ra, giá dầu cũng đã hạ nhiệt vì vụ tấn công không gây ra bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung ngay lập tức nào. Trước đó, giá dầu được hỗ trợ tăng nhờ sản lượng khai thác dầu thấp hơn dự kiến của OPEC+, cùng với kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục tích trữ dầu và lo ngại về các lệnh trừng phạt mới có thể xảy ra đối với Nga. Tuy vậy, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu sẽ chịu áp lực giảm trong những tháng tới khi tồn kho toàn cầu gia tăng.

Giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ từ chiều mai (11.9) ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong nước, theo dự báo của một số thương nhân đầu mối, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (11.9) có thể biến động nhẹ. Cụ thể, giá xăng có thể lùi ở mức từ vài chục đồng đến 100 đồng/lít, giá dầu mazut giảm mức cao nhất, gần 300 đồng/kg. Tuy vậy, giá dầu hỏa và dầu diesel lại được dự báo tăng từ 60 - 170 đồng/lít.

Sáng 10.9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường theo bảng giá của Petrolimex như sau:

Tại thị trường vùng 2 (xa cảng, xa kho, xa nhà máy...), giá xăng không chì RON 95-V 21.320 đồng/lít, xăng RON 95-III 20.830 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 20.470 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II 20.240 đồng/lít, dầu diesel 19.300 đồng/lít, dầu hỏa 18.670 đồng/lít, dầu mazut 18.790 đồng/kg.