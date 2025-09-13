Sáng 13.9, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 0,62 USD/thùng, tương đương 0,93%, lên 66,99 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,32 USD/thùng, tương đương 0,51%, lên 62,69 USD/thùng.

Tính cả tuần, giá 2 mặt hàng dầu chuẩn toàn cầu tăng nhẹ từ 1 - 2%.

Theo Reuters, giá dầu thô đã phản ứng trước cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào cảng Primorsk ở phía tây bắc nước Nga - cảng bốc dỡ dầu lớn nhất trên biển Baltic - khiến các hoạt động nạp dầu qua đêm buộc phải tạm dừng. Đáng lo ngại, các nhà phân tích cho rằng, những cuộc tấn công thế này sẽ khiến xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga bị ảnh hưởng giảm kéo dài.

Giá xăng trong nước đang phổ biến trên mốc 20.000 đồng/lít ẢNH: PHẠM HỮU

Trong diễn biến khác, tại Mỹ, dữ liệu cập nhật cho thấy, giá tiêu dùng tăng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn đã thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sắp cắt giảm lãi suất. Điều này có khả năng thúc đẩy nhu cầu dầu. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 3,9 triệu thùng vào tuần trước, làm nổi bật những lo ngại đang diễn ra về sự cân bằng trên thị trường. Nhà phân tích nhận xét, dữ liệu kinh tế không ủng hộ đà tăng giá dầu. Tâm lý chung vẫn nghiêng về xu hướng giảm giá.