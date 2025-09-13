Ngoài ra, thị trường vẫn đang theo dõi sát khả năng chính quyền Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hoặc thuế quan nhằm hạn chế dầu Nga vào Ấn Độ và Trung Quốc - hai khách hàng lớn nhất của nước này. Nếu kịch bản này xảy ra, nguồn cung từ Nga có thể bị thu hẹp đáng kể.

Trong nước, sáng 13.9, giá bán lẻ xăng dầu theo bảng giá của Bộ Công thương công bố trước đó, phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 19.756 đồng/lít; xăng RON95-III 20.400 đồng/lít; dầu diesel 0.05S 18.643 đồng/lít; dầu hỏa 18.368 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 15.090 đồng/kg.