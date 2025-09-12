Giá xăng dầu hôm nay 12.9.2025: Giảm đồng loạt

Sáng 12.9, giá xăng dầu giữ đà giảm, chốt phiên giao dịch, dầu thô Brent giảm 1,7% xuống 66,37 USD/thùng và dầu WTI giảm 2% xuống 62,37 USD.

Theo Reuters, giá dầu đang phản ứng trước những thông tin tiêu cực về nhu cầu, thị trường có thể đối diện tình trạng dư cung vào năm tới. Báo cáo hàng tháng của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay, chủ yếu do kế hoạch tăng sản lượng từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+).

OPEC+ tuần trước đã nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 10. Tuy nhiên, trong một báo cáo khác, tổ chức này đã giữ nguyên dự báo cung và cầu của các nước ngoài OPEC trong năm nay, với lý do nhu cầu ổn định.

Giá xăng giảm nhẹ, giao dịch phổ biến ở mức trên 20.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Các phân tích cho rằng, thị trường đang bị giằng co giữa tình trạng thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và Ukraine với tình trạng cung vượt cầu thực tế do sản lượng OPEC+ tăng và lượng dự trữ tăng cao.

Các nguồn tin thương mại cho biết, xuất khẩu dầu thô từ Ả Rập Xê Út - quốc gia dẫn đầu OPEC - sang Trung Quốc dự kiến sẽ tăng vọt trong tháng 10, với tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco vận chuyển khoảng 1,65 triệu thùng/ngày, tăng mạnh so với mức 1,43 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, thị trường cũng đang đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có hấp thụ nổi một khối lượng dầu lớn như vậy không và kéo dài trong bao lâu?

Trong diễn biến khác, IEA cũng cho hay, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã giảm mạnh trong tháng 8, xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra; tại Ấn Độ, Adani Group - nhà điều hành cảng tư nhân lớn nhất của nước này - đã cấm các tàu chở dầu bị các nước phương Tây trừng phạt cập cảng. Động thái trên có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu của Nga cho hai nhà máy lọc dầu của nước này.

Trong nước, chiều hôm qua (11.9), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng giảm 39-95 đồng/lít; giá dầu (trừ dầu mazut) tăng 54-170 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 286 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, sáng 12.9, bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu do Petrolimex công bố như sau: