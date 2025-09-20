Giá xăng dầu hôm nay 20.9.2025: Giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Sáng 20.9, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 0,76 USD/thùng, tương đương 1,1%, về 66,68 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,89 USD/thùng, tương đương 1,4%, xuống 62,68 USD/thùng.

Tuy vậy, tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều tăng nhẹ - cũng là tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đang nỗ lực thu hẹp cắt giảm sản lượng, tăng sản lượng liên tiếp để lấy lại thị phần đang hỗ trợ giá dầu giảm. Nguồn cung dồi dào trong bối cảnh chưa thấy nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga xảy ra do xung đột địa chính trị. Thêm vào đó, nhu cầu lại có dấu hiệu suy yếu.

Giá xăng RON 95-III tại thị trường vùng 2 được bán ra giá hơn 21.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất cả các yếu tố trên đang hỗ trợ kéo giá dầu giảm. Một số phân tích nói giá dầu có thể duy trì mức thấp dưới 70 USD/thùng nếu tình hình thị trường "diễn ra bình bình" như trong thời gian qua.

Tuy nhiên, đà giảm giá khó kéo dài nhờ chính sách hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Sau khi giảm lãi suất cơ bản 0,25%, cơ quan này cũng phát tín hiệu sẽ có thêm đợt giảm lãi tiếp nhằm ứng phó với dấu hiệu suy yếu việc làm tại Mỹ. Lãi suất thấp thường đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu và khiến giá dầu tăng.

Trong nước, giá xăng dầu vừa có đợt tăng giá nhẹ, các mặt hàng xăng được bán ra thị trường dao động trong khoảng 20.000 - 21.500 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Sáng 20.9, giá bán lẻ xăng dầu do Petrolimex (chiếm hơn 50% thị phần) công bố như sau: