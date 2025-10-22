Lý do chợ Nga tại trung tâm Sài Gòn chưa hoạt động

Thời gian qua, chợ Nga mở tại khu vực Đường sách TP.HCM và vị trí sát Bưu điện TP.HCM đã vướng những tranh luận trái chiều Ảnh: L.X

Trong khuôn khổ buổi họp do Sở VH-TT TP.HCM tổ chức (ngày 21.10) theo đề xuất của Công ty Đường sách TP.HCM và các đại sứ văn hóa đọc, câu chuyện kinh doanh của chợ Nga tại khu vực Đường sách TP.HCM được đưa ra bàn luận.

Chợ Nga chưa hoạt động chính thức

Ông Bùi Xuân Đức - Phó giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM cho biết vấn đề mà Đường sách TP.HCM lo ngại chính là việc các mặt hàng kinh doanh và trưng bày phía bên trong tòa nhà Viễn thông TP.HCM (125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM). Theo ông Bùi Xuân Đức: "Không gian Đường sách TP.HCM là khu vực của không gian văn hóa đọc, khi kinh doanh thì các mặt hàng phải phù hợp. Chúng tôi mong muốn các mặt hàng trưng bày và kinh doanh phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, với không gian văn hóa chung".

Trước những trăn trở của đại diện Đường sách TP.HCM, ông Trần Anh Vy - Trưởng phòng Đầu tư của Viễn thông TP.HCM cho biết liên quan đến phản ánh về hoạt động kinh doanh của VNPT và không gian văn hóa đọc tại Đường sách TP.HCM, các bên đã làm việc trong cuộc họp do Sở Công thương chủ trì. Sở đã tổng hợp ý kiến và sẽ sớm có phản hồi chính thức.

Ông Trần Anh Vy cũng khẳng định chợ Nga chưa chính thức hoạt động và chỉ được phép kinh doanh khi hoàn tất đầy đủ thủ tục theo quy định. Trưởng phòng Đầu tư của Viễn thông TP.HCM giải thích, tên "chợ Nga" là tên gọi của một doanh nghiệp kinh doanh trong khu vực, không phải tên một khu chợ. Sau khi có ý kiến từ dư luận cũng như Sở Công thương TP.HCM, bảng hiệu "chợ Nga" trên vách tường tòa nhà Viễn thông TP.HCM (mặt đường Nguyễn Văn Bình) đã được tháo gỡ.

Biển hiệu "chợ Nga" ở tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng đã được tháo dỡ, chỉ còn tên tiếng Anh "Russian market" Ảnh: L.X

Trước phản ánh về việc các gian hàng tại chợ Nga đã hoạt động buôn bán dù chưa được cấp phép, ông Trần Anh Vy lý giải: "Mở cửa chỉ để thông thoáng việc đi lại, đảm bảo phòng cháy chữa cháy và an ninh, chứ chưa có hoạt động gì tại đây. Nếu có hoạt động buôn bán, người dân có thể phản ánh, chúng tôi sẽ ghi nhận và chấn chỉnh".

Đảm bảo hài hòa không gian văn hóa quanh Đường sách TP.HCM

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh Đường sách TP.HCM là mô hình thành công của cả nước sau 10 năm hoạt động, không chỉ góp phần phát triển văn hóa đọc mà còn trở thành điểm đến du lịch đặc biệt của thành phố.

Liên quan đến đề xuất cải tạo khu vực tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng thành không gian kinh doanh mới, ông Hồi cho biết Sở đã làm việc và thống nhất quan điểm: "Hãy làm những gì pháp luật không cấm". Theo Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, việc phát triển mở rộng không gian xung quanh Đường sách TP.HCM là điều đáng khuyến khích, miễn sao phù hợp với không gian di sản hiện hữu. "Đây là vùng lõi của vùng di sản, gắn với các công trình tiêu biểu như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, Nhà hát TP.HCM... Việc phát triển cần hài hòa với không gian di sản hài hòa với không gian văn hóa", ông Hồi nhấn mạnh.

Bảng hiệu "chợ Nga" nhìn từ lối vào cổng Đường sách Nguyễn Văn Bình trước khi bị tháo dỡ Ảnh: L.X

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM lưu ý việc cải tạo, khai thác khu vực mới cần đúng định hướng của Đường sách TP.HCM, khuyến khích các mô hình kinh doanh gắn với văn hóa, như ấn phẩm, quà lưu niệm, sản phẩm sáng tạo, thay vì hoạt động thương mại thuần túy.

Ông cũng đề xuất các cơ quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công thương... khi cấp phép cần tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời xem xét yếu tố hài hòa văn hóa, di sản để tránh tạo dư luận không tích cực. Các đơn vị triển khai phải tuân thủ tinh thần này để không ảnh hưởng đến thương hiệu Đường sách TP.HCM đã được xây dựng suốt 10 năm qua. "Việc kinh doanh phải đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chúng ta phải chú ý thêm là kinh doanh cũng phải có trách nhiệm xã hội", ông Hồi nhấn mạnh.

"Lãnh đạo thành phố đang dành sự quan tâm, dành nguồn lực lớn cho phát triển các không gian văn hóa, và Đường sách TP.HCM đang là một không gian văn hóa hiện hữu đã 10 năm rồi. Mọi người sẽ thấy không gian văn hóa được mở rộng, không chỉ của Đường sách TP.HCM mà còn của cả khu vực xung quanh, góp phần hình thành một điểm đến văn hóa mới cho TP.HCM" ông Hồi nhấn mạnh.



