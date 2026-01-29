TP.HCM xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông, còn 22 điểm nguy cơ ùn tắc

Ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng, Phó trưởng ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết, từ 3 "điểm đen" tai nạn giao thông vào đầu năm 2025, đến cuối năm TP.HCM đã xóa hết và chỉ còn 22 điểm có nguy cơ ùn tắc.

TP.HCM không còn "điểm đen" tai nạn giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhờ các giải pháp đồng bộ, tình hình tai nạn giao thông trong năm 2025 trên địa bàn TP.HCM tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, tai nạn đường bộ giảm 24,4%, tai nạn đường sắt giảm 66,67%. Đầu năm 2025, TP.HCM còn 3 điểm thường xảy ra tai nạn giao thông; đến nay đã xóa hết 3 điểm và không phát sinh điểm mới.

3 "điểm đen" tai nạn giao thông được xác định gồm: cầu vượt thép tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50, cầu Kinh Một Tấn (đường Võ Chí Công). Tính đến ngày 14.12.2025, TP.HCM không còn điểm hay xảy ra tai nạn giao thông.

Về ùn tắc, hiện TP.HCM xác định còn 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, giảm 1 điểm so với đầu năm 2025. Trong đó, 5 điểm có chuyển biến tốt, 11 điểm có chuyển biến nhưng tình hình vẫn phức tạp, 6 điểm chưa có chuyển biến rõ rệt.

Kết nối hơn 1.300 camera giám sát, phạt nguội

Theo ông Hưng, sau sáp nhập, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM trở nên phức tạp hơn cả về quy mô, tính chất lẫn phạm vi.

Trong năm 2025, ngành giao thông TP.HCM đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, kết nối và chia sẻ 1.316 camera phục vụ giám sát, điều khiển giao thông và hỗ trợ xử phạt nguội; triển khai quản lý, thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè đúng quy định; cải tạo vỉa hè 99 tuyến với tổng chiều dài 107,6 km; cải tạo 6 km làn đường dành riêng cho xe đạp.

CSGT kết nối hơn 1.300 camera trên địa bàn để giám sát, điều tiết giao thông và phạt nguội ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM đã triển khai làn xe rẽ phải liên tục tại 15 giao lộ, trong đó có 7 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải dành cho tất cả các phương tiện 3 và 8 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải liên tục dành cho xe 2 bánh.

TP.HCM đã lắp đặt bổ sung 1.400 bộ đèn tín hiệu dành cho xe 2 bánh rẽ phải liên tục, kết hợp lắp đặt 800 biển báo "Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" tại các vị trí có gắn đèn xe máy rẽ phải.

Ông Hưng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, tồn tại. Một số dự án, công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy… vẫn chậm tiến độ so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc xử lý các vướng mắc tại các dự án BT, BOT trong lĩnh vực hạ tầng giao thông còn chậm. Cũng theo Phó giám đốc Sở Xây dựng, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn phổ biến, nhất là tại khu vực chợ tự phát, chợ truyền thống.

TP.HCM chỉ có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, số lượng phương tiện cá nhân tiếp tục gia tăng, hệ thống vận tải hành khách công cộng chưa đáp ứng nhu cầu; nhiều khu vực như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chưa được đầu tư đầy đủ hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh. Công tác xử phạt nguội chưa có quy trình tự động hoàn toàn nên hiệu quả phòng ngừa tai nạn còn hạn chế.

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, từng bước giải quyết các điểm ùn tắc kéo dài, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững.