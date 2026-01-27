Đỗ xe máy trên vỉa hè TP.HCM: Khi nào không bị CSGT phạt?

Những ngày qua, TP.HCM ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Nhiều người đỗ xe máy trên vỉa hè đã bị CSGT lập biên bản phạt trực tiếp hoặc ghi hình phạt nguội. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Đỗ xe máy trên vỉa hè trong trường hợp nào mới không bị phạt?

Nhiều người đỗ xe máy trên vỉa hè bị phạt mới ngỡ ngàng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì sao đỗ xe máy trên vỉa hè bị phạt?

Theo ghi nhận, tại các tuyến đường quanh Hồ Con Rùa, Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp UBND phường và Công an phường Xuân Hòa đã phạt nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè.

Những xe không tìm được người điều khiển ở thời điểm kiểm tra, CSGT đã ghi hình để phạt nguội với mức phạt trung bình 500.000 đồng. Ngoài ra, tổ công tác cũng lập biên bản phạt chủ bãi xe vì tổ chức giữ xe trái phép trên vỉa hè với mức phạt trung bình 12,5 triệu đồng.

Tương tự, tại phường Thủ Đức, Tây Thạnh, Thạnh Mỹ Tây... lực lượng chức năng cũng phạt nhiều trường hợp đỗ xe máy trên vỉa hè.

TP.HCM đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong 10 ngày qua ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Điều này khiến nhiều người lo lắng về việc đỗ xe trên vỉa hè để vào hàng quán mua đồ ăn, thức uống cũng bị phạt.

Theo lãnh đạo một đội CSGT, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: vỉa hè được sử dụng cho người đi bộ.

Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Hiểu đơn giản, vỉa hè không phải muốn đỗ xe máy là đỗ. Chỉ khi nào có biển cho phép, có vạch kẻ sẵn, hoặc là chỗ được cơ quan chức năng đồng ý thì mới được đỗ. Chẳng hạn như trước cơ quan nhà nước hay khu vực quy hoạch bãi xe. Khi đỗ xe trong các trường hợp trên, người điều khiển xe vẫn phải để chừa lối cho người đi bộ.

Trường hợp nào được sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường?

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, nguyên tắc của trật tự, an toàn giao thông đường bộ là "Lòng đường được sử dụng cho mục đích giao thông; vỉa hè được sử dụng cho người đi bộ".



Do đó, Sở Xây dựng chỉ xem xét cấp phép khi: vị trí vỉa hè đề nghị có bề rộng từ trên 3 m (và không bị cản trở bởi cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật khác...); phương án sử dụng phải duy trì bề rộng tối thiểu cho người đi bộ 1,5 m tiếp cận từ điểm dừng, đỗ xe, lưu thông dọc tuyến, phù hợp với nhu cầu đi bộ của khu vực, bảo đảm không gây mất an ninh trật tự.

Theo tìm hiểu, hiện nay, người dân có thể đăng ký xin cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường vào mục đích khác qua cổng dịch vụ công của Sở Xây dựng TP.HCM.

Với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan tiếp nhận sẽ kiểm tra ngay. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả; nếu chưa đủ sẽ hướng dẫn người dân bổ sung.

Với hồ sơ nộp gián tiếp (qua mạng hoặc bưu điện), cơ quan chức năng sẽ kiểm tra trong ngày đối với đám tang, hoặc trong vòng 2 ngày làm việc đối với các trường hợp khác. Nếu hồ sơ thiếu, sẽ có văn bản thông báo để người dân hoàn thiện.

Chỉ khi đỗ xe trên vỉa hè ở những nơi được cấp phép thì mới không bị phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời gian giải quyết không quá 1 ngày đối với đám tang và không quá 5 ngày làm việc đối với các trường hợp khác. Nếu đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp văn bản cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Trường hợp không chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định 165/2024 về quy định chi tiết, hướng dẫn, thi hành một số điều luật của luật Đường bộ và Điều 77 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có quy định về sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường vào mục đích khác.