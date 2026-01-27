Chợ Bà Hom thay áo mới, mời gọi tiểu thương: Vỉa hè Tân Tạo thoáng đãng đón tết

Thay vì chỉ ra quân xử phạt, phường Tân Tạo (TP.HCM) chọn cách tiếp cận bền vững: Cải tạo chợ Bà Hom, vận động tiểu thương vào kinh doanh ổn định để không còn cảnh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Thay đổi diện mạo các "điểm nóng"

Ghi nhận ngày 26.1, tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tân Tạo đã có chuyển biến rõ rệt. Không còn cảnh hàng quán tràn lan, lộn xộn như trước, các khu vực trọng điểm như khu dân cư Bắc Lương Bèo, khu dân cư Tân Tạo (đường số 40, 40A, 51, 54) và xung quanh khu công nghiệp Tân Tạo (đường Song Hành, Lê Đức Anh, Trần Văn Giàu...) đã trở nên thông thoáng.

Trước đây, tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực trước Công ty PouYuen Việt Nam diễn ra tràn lan. Ảnh chụp ngày 14.1 ẢNH: TRẦN KHA

Sau khi xử lý, tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực trên đã không còn. Ảnh chụp ngày 26.1 ẢNH: TRẦN KHA

Để duy trì kết quả, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp như dựng rào chắn, trồng hoa trên đường Lê Đức Anh, đồng thời khảo sát lắp đặt camera giám sát tại 6 tuyến đường chính để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tái chiếm.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Tân Tạo, cho biết: "Trước đây khu vực này có đặc thù công nhân rất đông nên tình trạng buôn bán hết sức phức tạp. Hiện phường đang tập trung tuyên truyền, vận động và xử lý xuyên suốt ngày đêm, kể cả ngày nghỉ để đảm bảo trật tự đô thị".

Chỉnh trang chợ, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi

Điểm sáng trong đợt ra quân lần này của phường Tân Tạo là chính sách "thấu tình đạt lý" khi tập trung sửa chữa, chỉnh trang lại chợ Bà Hom để mời gọi tiểu thương vào kinh doanh ổn định. Đây là giải pháp căn cơ nhằm giải quyết gốc rễ vấn đề buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Chỉnh trang chợ Bà Hom, mời gọi tiểu thương vào kinh doanh ổn định

ẢNH: TRẦN KHA

Hiện chợ Bà Hom có 410 sạp, trong đó còn khoảng 110 sạp trống. Phường đã chủ động phát tờ rơi, khảo sát nhu cầu và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như: miễn giảm tiền thuê mặt bằng các tháng đầu cho các hộ khó khăn, hỗ trợ trợ giá thuê thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để người dân yên tâm vào chợ.

Chị Nguyễn Thanh Tú, tiểu thương đã bán tại chợ Bà Hom 22 năm, phấn khởi chia sẻ: "Thấy phường sửa chợ, vận động bà con vào bán tôi vui lắm. Ở trong chợ an toàn, sạch sẽ hơn. Bà con ngoài đường vào đông thì chợ mới xôm tụ, buôn bán mới thuận lợi".

Một người dân khác trên địa bàn cũng đồng tình: "Việc dọn dẹp vỉa hè là đúng vì thành phố phải văn minh. Nếu chính quyền tạo điều kiện, sửa sang chợ hợp lý để dân có chỗ buôn bán thì quá tốt, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ".

Công nhân đang sửa chữa các khu vực khuất, mở rộng không gian chợ Bà Hom ẢNH: TRẦN KHA

Ông Nguyễn Văn Đức, cho biết thêm hiện phường đang sửa chữa các khu vực khuất, mở rộng không gian chợ để thu hút người mua. Các công nhân cũng đang đẩy nhanh tiến độ làm việc, cố gắng cuối tháng này sẽ hoàn thành việc sửa chữa, đưa vào hoạt động.

Xử lý nghiêm kết hợp tuyên truyền

Bên cạnh việc tạo điều kiện về mặt bằng, công tác kiểm tra, xử lý vẫn được thực hiện nghiêm minh để tạo thói quen mới cho đô thị. Theo báo cáo từ Công an phường Tân Tạo, từ ngày 1.7.2025 đến 25.1.2026, lực lượng chức năng đã lập biên bản 435 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng cộng hơn 358 triệu đồng. Riêng đợt cao điểm từ đầu năm 2026 đến nay đã xử lý 70 trường hợp. Hơn 540 hộ kinh doanh trên địa bàn cũng đã ký cam kết không chiếm dụng lòng lề đường.

ẢNH: LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Các khu vực điểm nóng buôn bán lấn chiếm trên địa bàn trước đó đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, xử lý ẢNH: LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Bên cạnh chợ Bà Hom, trong dịp tết này, phường còn trưng dụng khu đất cạnh đường Trần Văn Giàu để tổ chức hội hoa xuân và các gian hàng bình ổn giá, vừa phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân Công ty PouYuen Việt Nam, vừa ngăn chặn các bãi rác tự phát và điểm bán hàng rong trái phép.

Các hàng rào được dựng dọc tuyến đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Tân Tạo ngăn vứt rác bừa bãi và lấn chiếm ẢNH: TRẦN KHA

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ẢNH: TRẦN KHA

Lực lượng chức năng tuần tra, tránh tái diễn việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các "điểm nóng" ẢNH: TRẦN KHA



