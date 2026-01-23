TP.HCM lập lại trật tự vỉa hè khu chợ tự phát: Vì an toàn người dân

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM phối hợp cùng Đội CSGT Tân Sơn Nhất (PC08), UBND và Công an phường Tây Thạnh đã tiến hành kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực chợ tự phát trong khu chung cư Tây Thạnh.

Ghi nhận, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhiều tiểu thương đang bày bán tại chợ tự phát này đã hối hả gom đồ đạc, hàng hóa tháo chạy. Những sạp hàng rau củ, dép, nước giải khát chiếm trọn lối đi chung bị lực lượng chức năng lập biên bản tại chỗ.

Chợ tự phát khu vực chung cư Tây Thạnh ẢNH: TRẦN KHA

Trong buổi sáng ra quân, tổ công tác đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa. Mỗi trường hợp bị xử phạt mức trung bình là 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, một trường hợp khác để xe máy dưới lòng đường gây cản trở giao thông bị xử phạt 500.000 đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Thạnh, chuyên viên phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường Tây Thạnh, cho biết: "Tuyến đường này chúng tôi đã cho ký cam kết từ 3 lần trở lên, thậm chí mời lên phường vận động nhưng đâu lại vào đấy. Thành phố đang có chủ trương quyết liệt lập lại trật tự, nên lần này chúng tôi kiên quyết xử lý, không thể để tình trạng nhắc nhở rồi thôi".

ẢNH: TRẦN KHA

Khi thấy cơ quan chức năng xuất hiện, người bán nháo nhào di dời đồ đạc, hàng hóa ẢNH: TRẦN KHA

Một cán bộ trong tổ công tác chia sẻ thêm, việc xử phạt không phải là mục đích cuối cùng: "Chúng tôi đi tuyên truyền, nhắc nhở cả tuần nay rồi. Phạt là để người dân ý thức dần, chứ để đến cận tết mới làm quyết liệt thì bà con sẽ ngợp".

Dù chấp hành việc lập biên bản, nhưng không ít tiểu thương đã bật khóc khi nghe mức phạt. Chị Võ Thị Tuyết Nhung, một người bán hàng rong bị xử phạt, không cầm được nước mắt: "Em biết lấn chiếm là sai nhưng không có tiền mướn mặt bằng".

ẢNH: TRẦN KHA

Tổ công tác nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè ẢNH: TRẦN KHA

Chung tâm trạng, bà Trà Thị Thu Đào (53 tuổi, bán hàng tại đây hơn 10 năm) bùi ngùi: "Biết là vi phạm thì phải chấp hành. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng có thể sắp xếp, quy định cho ngồi gọn vào một khoảng nhỏ trên vỉa hè".

Chị Nguyễn Hà Vi (49 tuổi), một tiểu thương khác, chia sẻ thực tế khó khăn khi đa phần người bán tại đây là lao động tha hương, ở trọ. "Công ty không nhận người lớn tuổi nên mới phải ra đường. Chúng tôi mong có sự hài hòa, tạo điều kiện cho dân có nơi buôn bán ổn định hơn", chị Vi bày tỏ.

ẢNH: TRẦN KHA

Chị Võ Thị Tuyết Nhung buồn rầu khi bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng ẢNH: TRẦN KHA

Bên cạnh việc xử lý hàng hóa lấn chiếm, phường Tây Thạnh cho biết sẽ phối hợp cùng lực lượng PCCC xử lý triệt để các "chuồng cọp", bạt che chắn trái phép gây cản trở thoát nạn tại khu chung cư này trong thời gian tới.