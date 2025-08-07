Phường Bình Tân ở TP.HCM 'dẹp loạn' lấn chiếm vỉa hè

Sáng 7.8, lực lượng chức năng UBND phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ, TP.HCM) tuyên truyền, nhắc nhở và phối hợp người dân tháo dỡ các công trình tạm (như mái che, khung dàn...), biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè trên đường số 2.

"Tôi rất đồng tình"

Tại đây, nhiều căn nhà, công trình có phần mái che, biển hiệu lấn ra vỉa hè, choán hết lối đi dành cho người đi bộ nên lực lượng chức năng tập trung xử lý.

Các công nhân tháo dỡ phần mái che lấn ra vỉa hè ở phường Bình Tân ẢNH: TRẦN KHA

Cụ thể, căn nhà cấp 4 kinh doanh giày dép, mũ nón có phần mái tôn khung sắt lấn ra vỉa hè và một khung sắt khác gắn lưới B40 chắn ngang vỉa hè được lực lượng chức năng tháo bỏ. Các nhân công được huy động dùng máy hàn, máy cắt sắt tháo dỡ khung sắt. Khu vực vỉa hè trở lại thông thoáng, người đi bộ dễ dàng di chuyển qua lại.

Gần đó, một quán nhậu, phần biển hiệu được chủ quán hàn khung sắt cố định vươn ra vỉa hè, cũng được lực lượng chức năng tháo dỡ. Các tủ kính, bàn trưng bày đồ ăn của quán đặt ngay trên vỉa hè, người quản lý quán phối hợp UBND phường dọn dẹp, đưa vào bên trong.

"Cả tuyến đường ai cũng làm thì mình cũng chấp hành tháo dỡ cho tuyến đường đẹp hơn. Hè thông, lề thoáng tầm nhìn thì người tham gia giao thông cũng tốt hơn", anh Lê Ngọc Tú - quản lý quán nhậu trên đường số 2 cho biết.

Cũng theo anh Tú, trước đó cơ quan chức năng đến tuyên truyền, vận động tháo dỡ những phần khung sắt, biển hiệu quán lắp đặt lấn chiếm vỉa hè. Quán đã đã thuê thợ đến tháo dỡ, phần lấn chiếm và đến sáng 7.8, công nhân tiếp tục tháo dỡ các phần lấn chiếm còn lại.

Ở bên kia đường đối diện quán nhậu, nhiều nhà dân, hộ kinh doanh có mái che nhô ra đường, biển hiệu lấn chiếm vỉa hè cũng đang thuê thợ đến tháo dỡ.

Lực lượng chức năng dùng xe phát loa tuyên truyền đến người dân ẢNH: TRẦN KHA

Các tủ, bàn trưng bày hàng hóa thức ăn của quán nhậu trên đường số 2 để trên vỉa hè được di dời vào bên trong ẢNH: TRẦN KHA

Chị Võ Huỳnh Nhi (35 tuổi, ở Đồng Tháp) cho biết, thuê mặt bằng bán trái cây tại đây đã được hơn 2 năm.

Trước đó, chị Nhi đã được các cán bộ UBND phường Bình Tân thông báo về việc lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và vận động tháo dỡ phần khung sắt tạm trước nhà lấn chiếm vỉa hè.

Chị Nhi đã cam kết tháo dỡ phần khung sắt dựng tạm lấn chiếm vỉa hè nhưng chưa kêu được thợ nên hôm nay phường xuống hỗ trợ tháo dỡ.

Cũng theo chị Nhi, trước mắt việc tháo dỡ sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán nhưng về lâu dài công việc kinh doanh buôn bán của chị sẽ thuận lợi hơn.

"Bản thân tôi rất đồng tình với chủ trương này của địa phương. Làm đồng bộ thấy tuyến đường thoáng, sạch hơn rất nhiều, người kinh doanh sẽ hưởng lợi về sau", chị Nhi chia sẻ.

Ghi nhận, ở các tuyến đường lân cận cũng xảy ra tình trạng người dân tự ý lắp đặt các biển hiệu, khung sắt mái che lấn ra vỉa hè...

Cảm ơn người dân chung tay cùng chính quyền!

Theo UBND phường Bình Tân, phường hiện đang có kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn, thực hiện từ ngày 1.7, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Trần Đức Minh, Phó chủ tịch UBND phường Bình Tân cho biết, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, UBND phường đã triển khai thực hiện việc lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn phường từ nay đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các công nhân tháo dỡ khung sắt lắp trước nhà dân chắn ngang trên vỉa hè ẢNH: TRẦN KHA

Theo kế hoạch, sẽ không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các khu vực kinh doanh tự phát và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc kinh doanh, buôn bán… Chấp hành các quy định của nhà nước về trật tự lòng, lề đường và hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND phường Bình Tân, việc thực hiện này đầu tiên là tuyên truyền, sau đó là kiểm tra, nhắc nhở tiếp theo là vừa kiểm tra, vừa đề nghị xử lý, qua đó nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

"Các đoàn thể trên địa bàn phường vào cuộc, chung tay tuyên truyền, vận động nên người dân hiểu, chấp hành. UBND phường cũng cảm ơn người dân đã có sự phối hợp và chấp hành theo quy định của nhà nước", ông Minh bày tỏ.

Theo đó, UBND phường Bình Tân đã ban hành hơn 120 bản cam kết đối với người dân, yêu cầu không lấn chiếm vỉa hè và tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Đến nay, đã có 52 công trình tạm, lấn chiếm được tháo dỡ, trả lại không gian công cộng cho người dân.

Cũng theo UBND phường Bình Tân, hiện tại phường tập trung xử lý các vi phạm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở đường A9, đường số 2 và đường Bình Thành; sắp tới sẽ triển khai đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo cũ), đường Nguyễn Thị Tú, đường số 3 và đường số 1.

"Mới đầu thì người dân cũng phản ứng nhưng sau nhiều lần giải thích, tuyên truyền vận động, nhắc nhở thì người dân cũng ý thức, chấp hành theo chủ trương của chính quyền và phối hợp với chính quyền tự tháo dỡ những phần vi phạm lấn chiếm", ông Trần Đức Minh nói thêm.

Những mái che nhà dân nhô ra vỉa hè được tháo dỡ ẢNH: TRẦN KHA

Theo vị lãnh đạo này, thời gian tới, UBND phường Bình Tân sẽ cử lực lượng chốt chặn, kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và ra quân kiểm tra thường xuyên, đột xuất và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định với các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, tuyến hẻm.

Đồng thời phân công lực lượng phối hợp chốt chặn không để tình trạng tái lấn chiếm trật tự lòng lề đường, vỉa hè sau khi thực hiện xong kế hoạch.