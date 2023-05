Ô tô lao lên vỉa hè tông 2 nhân viên cây xanh nhập viện

Hơn 16 giờ 30 ngày 11.5, lực lượng chức năng Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM vẫn đang xử lý hiện trường vụ ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người bị thương.



Hiện trường ô tô lao lên vỉa hè tông trúng 2 nhân viên cây xanh TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, ô tô BS 61A - 622... do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên QL1, hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương.

Khi còn cách cầu vượt Tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân) khoảng 50 m, bất ngờ ô tô lao lên vỉa hè, đâm va, tông liên tiếp 2 người nam đang làm việc cắt tỉa cây xanh bên đường.

Hậu quả, 2 nhân viên cây xanh bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, ô tô 4 chỗ bị hư hỏng, biến dạng phần đầu, vỡ kính chắn gió phía trước.

Ô tô lao lên vỉa hè, bị hư hỏng nặng TRẦN KHA

Lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường vụ tai nạn TRẦN KHA

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến xử lý hiện trường. Người điều khiển ô tô được đưa về trụ sở công an lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô lao lên vỉa hè, tông 2 nhân viên cắt tỉa cây xanh bị thương.